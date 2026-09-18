Merz şi Trump au vorbit la telefon. Războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, printre subiectele discutate

Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele SUA, Donald Trump. Foto: Agerpres

Friedrich Merz, cancelarul german, şi Donald Trump, preşedintele SUA, au vorbit joi la telefon despre mai multe subiecte, printre care atentatele din 11 septembrie 2001, războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu, potrivit dpa și Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului german, Stefan Kornelius, a declarat că Friedrich Merz și Donald Trump au evocat atentatele din 11 septembrie 2001, după ceremoniile de comemorare a 25 de ani de la atacurile teroriste. Cancelarul german a vorbit despre legătura specială dintre germani și americani, dar cei doi au discutat despre pașii următori pentru încheierea războiului din Ucraina.

"Cancelarul Merz a salutat adoptarea de către Congres a legii Graham privind sancţiunile", a spus Stefan Kornelius.

Proiectul de lege privind impunerea unor sancțiuni americane mai dure împotriva Rusiei a fost adoptat de Camera Reprezentanților și Senat, după moartea inițiatorului său, senatorul Lindsey Graham.

Cei doi au vorbit şi despre situaţia din Strâmtoarea Ormuz şi din Marea Roşie şi au fost de acord că traficul maritim pe ambele rute trebuie reluat cât mai curând.

Relațiile dintre Europa și Statele Unite au devenit tot mai tensionate după revenirea lui Donald Trump la putere, pe fondul disputelor privind Groenlanda, taxele vamale și finanțarea NATO.

Perioada "prieteniei transatlantice necondiţionate" a apus

Relația dintre Donald Trump și Friedrich Merz a fost afectată și de declarațiile cancelarului german despre conflictul dintre SUA și Iran. Acesta a spus că Washingtonul este "umilit" de Iran. Disputele comerciale legate de tarife tensionează și ele relaţiile dintre cele două ţări.

Friedrich Merz a declarat, la un eveniment electoral desfășurat la Berlin, că perioada "prieteniei transatlantice necondiţionate" a apus, pe fondul schimbării poziției politice a Statelor Unite. Cancelarul german a spus însă că această schimbare reprezintă și o oportunitate pentru Europa.

"Venise vremea să ne asumăm o responsabilitate mai mare pentru noi înşine", a spus el, referindu-se la creşterea cheltuielilor pentru apărare ale guvernului său.

Friedrich Merz a mai vorbit şi despre o redresare economică în Germania: "Suntem pe cale să ieşim din criză", a spus el. De asemenea, cancelarul german a subliniat creşterea preconizată de circa 1,3% pentru acest an.

"Am depăşit perioada de minim a unei economii în contracţie sau stagnare", a spus el. Cancelarul a insistat și asupra faptului că reformele sunt necesare.