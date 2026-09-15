Eurodeputatul polonez Grzegorz Braun (stânga) și Wlodzimierz Skalik. Foto: Agerpres

Parlamentul European i-a ridicat imunitatea eurodeputatului polonez Grzegorz Braun, după ce acesta a negat Holocaustul.

Parlamentul European a votat marţi ridicarea imunităţii eurodeputatului polonez de extremă dreapta Grzegorz Braun, transmite Agerpres. Ridicarea imunității de către PE deschide calea urmăririi judiciare a lui Grzegorz Braun în Polonia pentru declaraţii ce contestau Holocaustul, relatează France Presse.

Cine este Grzegorz Braun

Cunoscut pentru declaraţiile sale antisemite, Grzegorz Braun este preşedintele Confederaţiei Coroanei Poloneze (KKP), una din cele două formaţiuni de extremă dreapta reprezentate în camera inferioară a parlamentului polonez (Sejm). Celălalt partid de extremă dreapta reprezentat în Sejm este Confederaţia.

Cu puţin peste un an până la alegerile legislative din Polonia, KKP este creditată cu aproximativ 8% din intenţiile de vot, în timp ce Confederaţia ar obţine peste 13% din sufragii. Dacă aceste scoruri s-ar concretiza la urne, cele două partide ar putea juca un rol esenţial în formarea guvernului.

Cine a solicitat ridicarea imunității lui Grzegorz Braun

Ridicarea imunităţii lui Braun urmează unei solicitări înaintate Parlamentului European în februarie 2026 de Parchetul General polonez care îl acuză că, într-o emisiune radio transmisă în 2025, a negat Holocaustul şi existenţa camerelor de gazare în lagărul nazist Auschwitz-Birkenau.

Ce riscă Grzegorz Braun pentru negarea Holocaustului

Potrivit legii poloneze, negarea publică a crimelor naziste, a crimelor de război şi a altor infracţiuni contra păcii şi umanităţii se pedepseşte cu închisoare până la trei ani.

Votul din Parlamentul European nu înseamnă vinovăţia lui Braun, dar le permite autorităţilor judiciare poloneze să-şi continue ancheta sau să iniţieze o procedură în instanţă.

Nu este prima dată când lui Grzegorz Braun îi este ridicată imunitatea

Nu este prima dată când eurodeputaţii îi ridică imunitatea lui Grzegorz Braun. Acesta din urmă a făcut deja obiectul mai multor decizii similare legate de stingerea lumânărilor cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanuka în parlamentul polonez cu ajutorul unui extinctor, de distrugerea unei expoziţii consacrate comunităţii LGBT+ şi de alte scandaluri implicând simboluri ucrainene şi europene.

În mai 2025, Grzegorz Braun, a ars steagul Uniunii Europene într-o clădire a Ministerului Industriei din Katowice, după ce și-a șters pantofii cu el. Cu câteva zile înainte de asta, în Polonia, în timpul unui miting al deputatului de extremă-dreapta și candidatului la președinție Braun, steagul ucrainean a fost aruncat pe jos – de unde era atârnat, pe clădirea primăriei din oraș.