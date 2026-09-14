A doua zi a vizitei lui Nicușor Dan în Finlanda. De ce a mers la Summit. Domeniile în care România are expertiză

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan participă luni, 14 septembrie, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi.

Update: Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, înainte de startul celei de-a doua zile la Summit, motivul prezenţei României.

"Suntem o ţară importantă de pe flancul estic şi avem parte de aceleaşi ameninţări ca în zona Arctică. Bineînţeles, în spatele ameninţărilor este Federaţia Rusă. Vorbim de drone, atacuri la infrastructura critică, atacuri cibernetice, sabotaje.

Pentru că avem parte de ameninţări similare, trebuie să avem şi modalităţi similare de a le respinge, de a ne pregăti pentru ele. De asta sunt aici.

După cum e ştiut, România este inclusă şi în Formatul Helsinki. Următoarea întâlnire va fi la Bucureşti, la începutul anului viitor.

Pentru că suntem la Marea Neagră, avem o experienţă extinsă cu deminarea şi cu colectarea de informaţii, dar şi cu protejarea cablurilor submarine, deci e important să putem împărtăşi această expertiză cu ţările de pe Flancul Estic, dar şi cu cele din regiunea Arctică.

De asemenea, sunt oportunităţi economice interesante. România are expertiză pe minerale, pe extracţia lor, pe tratarea lor. Există deja o formă de colaborare între Institutul Geologic Român şi Institutul Geologic Finlandez.

Şi, bineînţeles, avem expertiză şi pe construcţia de nave.

Deci este un format bun pentru a aduce investiţii atât pe Flancul Estic, cât şi în regiunea Arctică", a declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, agenda șefului statului include vizitarea bazei militare Lapland Air Wing, participarea la sesiuni de lucru dedicate evoluțiilor, securității și perspectivelor de viitor ale regiunii arctice, precum și un mic dejun de lucru cu privire la rolul și acțiunile Uniunii Europene în Arctica. La finalul zilei, președintele Nicușor Dan va participa la o conferință comună de presă alături de liderii prezenți la summit.

Agenda Președintelui:

09:00 - Vizitarea bazei militare Lapland Air Wing

10:20 - Fotografie de familie; Arktikum Centre, Rovaniemi

11:15 - Sesiune de lucru – „Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic”; Arktikum Centre, Rovaniemi

12:30 - Vizitarea Expoziției „Arctic Opposites”; Arktikum Centre, Rovaniemi

12:45 - Dejun de lucru – „The EU’s Role and Actions in the Arctic”; Arktikum Centre, Rovaniemi

14:45 - Conferință comună de presă cu liderii participanți la Summit; Lappia Hall, Rovaniemi

Președintele României participă la Summitul European dedicat Regiunii Arctice

„Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în perioada 13-14 septembrie 2026, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi.

Reuniunea este organizată la inițiativa Prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, și reunește lideri ai statelor europene (Cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, Prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanți ai instituțiilor UE (Președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas)“, a transmis Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă.

Subiectele propuse de Nicuşor Dan

Președintele Nicușor Dan va aborda la Summitul European problemele de securitate din zona care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră.

"Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice.

În cadrul dezbaterilor, Președintele Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

Președintele României va exprima interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică", a mai transmis Administraţia Prezidenţială.