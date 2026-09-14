Alegeri pe muchie de cuțit în Suedia: Rezultatele parțiale arată o diferență de doar un loc între stânga și dreapta

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Rezultatele alegerilor naționale din Suedia indicau duminică o cursă extrem de strânsă. O numărătoare parțială efectuată de autoritatea electorală arăta un avantaj de un singur loc pentru blocul de opoziție de centru-stânga, un rezultat care ar putea opri îndepărtarea națiunii nordice de tradiția sa liberală.

Blocul condus de lidera Partidului Social-Democrat, Magdalena Andersson, era creditat cu obținerea a 175 de locuri în parlamentul cu 349 de membri (Riksdag), pe baza voturilor din 4.853 dintre cele 6.312 circumscripții electorale ale Suediei, potrivit autorității electorale citate de CBC.

Blocul de dreapta aflat la guvernare, condus de premierul Ulf Kristersson, era estimat să obțină 174 de locuri, în timp ce numărătoarea voturilor continua.

Deși este puțin probabil ca alegerile să schimbe orientarea pro-occidentală și pro-ucraineană a Suediei, scrutinul va decide dacă inițiativa lui Kristersson de a adopta măsuri dure împotriva migrației, specifice dreptei radicale, va continua.

Având în vedere cât de strânsă este competiția, este posibil ca învingătorul să fie cunoscut abia peste câteva zile, după numărarea tuturor voturilor exprimate în străinătate.

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Într-o declarație făcută înainte de alegeri, Kristersson a încălcat un tabu de lungă durată și a precizat că va coopta la guvernare partidul „Democrații Suedezi” (Sverigedemokraterna), în încercarea de a forma o coaliție de dreapta cu majoritate parlamentară.

Mulți alegători de dreapta consideră că o victorie ar echivala cu o validare a politicilor care au contribuit la reducerea violențelor între bande și la diminuarea drastică a imigrației.

Totuși, unii suedezi și-au exprimat reticența, considerând că invitația adresată de Kristersson extremei-dreapta a reprezentat un pas prea riscant.

„Cred că va fi o noapte lungă. S-ar putea să nu avem rezultatele finale nici măcar până miercuri, când vor sosi voturile exprimate în străinătate”, a declarat Maria Malmer Stenergard, ministru de externe și membră a Partidului Moderat condus de Kristersson.

Măsuri dure împotriva migrației ilegale

În timp ce vota sâmbătă în Rinkeby, o suburbie de lângă Stockholm, zonă în care trăiește una dintre cele mai mari comunități suedezo-somaleze din țară, liderul de lungă durată al „Democraților Suedezi”, Jimmie Akesson, a declarat că acest cartier „nu arată a Suedia”.

Suedia a fost mult timp una dintre cele mai primitoare țări europene pentru imigranți, până la venirea la putere a lui Kristersson, în urmă cu patru ani. Guvernul său a eliminat acordarea rezidenței permanente pentru refugiați, a înăsprit regulile privind ajutoarele sociale și a intensificat expulzările persoanelor fără drept de ședere.

Entuziasmul a cuprins participanții la petrecerea electorală a „Democraților Suedezi” după ce o estimare actualizată a postului public suedez SVT a indicat o diferență mult mai mică între candidați față de rezultatele inițiale ale sondajelor la ieșirea de la urne (exit-poll), care plasau opoziția de centru-stânga în frunte, cu 51% din voturi.