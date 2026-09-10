Rusia duce pe frontul din Ucraina rămășițele unui războinic medieval, pentru a-i îmbărbăta pe soldați

Război Rusia-Ucraina. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Biserica Ortodoxă Rusă a trimis trupelor care luptă în Ucraina un fragment din rămășițele unui prinț războinic medieval, spunând că relicva îi va „întări spiritual” pe soldați și îi va ajuta să obțină victoria.

O relicvă care conține o parte din mâna dreaptă a lui Dmitri Donskoi, prințul din secolul al XIV-lea venerat în Rusia pentru victoria sa asupra Hoardei de Aur mongole în 1380, a fost dusă în estul Ucrainei ocupate de Rusia și este acum transportată de-a lungul frontului, scrie The Guardian.

„Sfântul comandant merge acolo unde se decide astăzi soarta patriei, astfel încât să-și poată ocupa invizibil locul în aceleași rânduri de luptă ca și apărătorii noștri”, a transmis Biserica Ortodoxă Rusă.

Relicva a fost adusă pentru prima dată marți la memorialul de război Saur-Mogila din regiunea Donețk din Ucraina, ocupată de Rusia, unde clerici ortodoxi de rang înalt au ținut o slujbă de rugăciune alături de reprezentanți ai armatei ruse.

Relicva războinicului rus are menirea de a-i îmbărbăta pe soldați

Mitropolitul Vladimir de Donețk și Mariupol, instalat de Rusia, a declarat că prezența relicvei îi va ajuta pe soldați și civili să „își mobilizeze puterile” și să obțină victoria asupra inamicului.

Călătoria relicvei este cel mai recent exemplu al îmbrățișării entuziaste de către Biserica Ortodoxă Rusă a războiului Kremlinului din Ucraina, pe care Patriarhul Kirill, liderul său, l-a portretizat în repetate rânduri în termeni religioși.

Relicvele lui Donskoi au fost descoperite oficial pentru prima dată abia luna trecută în timpul lucrărilor de restaurare la Catedrala Arhanghelului din Kremlin, unde sunt îngropați generații de prinți și țari ruși.

Putin, care s-a apropiat din ce în ce mai mult de Biserica Ortodoxă Rusă în cele peste două decenii de când se află la putere, a participat personal la ceremonia care a marcat descoperirea.

Criticii au acuzat biserica că a încălcat protocolul religios prin deschiderea mormântului vechi de secole al lui Donskoi. Locul înmormântării prințului era cunoscut de mult timp, dar biserica nu făcuse anterior nicio încercare de a-i exhuma rămășițele după canonizarea sa în 1988.

La începutul acestui an, moaștele lui Alexandru Nevski, un alt prinț medieval și erou militar venerat de biserica ortodoxă rusă, au fost, de asemenea, trimise pe front.

Cine a fost Dmitri Donskoi?

Dmitri Donskoi s-a născut pe 12 octombrie 1350 în Moscova și a murit pe 19 mai 1389. El a fost prinț al Moscovei și mare prinț al Vladimirului (1362–1389). La 8 septembrie 1380, Donskoi a obținut o victorie asupra Hoardei de Aur în Bătălia de la Kulikovo, conform Britannica.

Fiul lui Ivan al II-lea cel Blând al Moscovei (care a domnit între 1353–1359), Dmitri a devenit conducător al Moscovei când avea doar nouă ani. Trei ani mai târziu l-a convins pe suzeranul său, marele han al Hoardei de Aur, să transfere titlul de mare prinț al Vladimirului (care fusese deținut de prinții moscoviți între 1328 și 1359) de la Dmitri de Suzdal la el.

Donskoi și-a consolidat poziția prin extinderea teritoriului principatului Moscoviei, prin supunerea prinților de Rostov și Riazan și prin detronarea prinților de Galici și Starodub. În timp ce Hoarda de Aur suferea din cauza conflictelor interne, el a încetat să mai plătească tributuri regulate și i-a încurajat pe prinții ruși să reziste raidurilor mongolilor. În 1378, rușii au învins o armată a Hoardei pe râul Voja.