De ce vine comisarul european Hadja Lahbib în România

Comisarul european Hadja Lahbib/ foto Comisia Europeană

Comisarul european pentru egalitate, pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză, Hadja Lahbib, vine astăzi la București.

Comisarul european pentru egalitate, pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză, Hadja Lahbib, vine astăzi în România, la București. Se întâlnește cu președintele Nicușor Dan, dar și cu premierul Ilie Bolojan. Ulterior, se va întâlni cu secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

La sediul Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, comisarului european îi vor fi prezentate capabilităţile terestre şi aeriene de răspuns la situaţii de urgenţă achiziţionate cu fonduri europene. Printre acestea se numără autospeciale de stingere a incendiilor şi alte mijloace specializate de intervenţie în situaţii de urgenţă, precum şi elicoptere, inclusiv elicopterul achiziţionat ca parte a flotei permanente rescEU, informează DSU.

Hadja Lahbib se va întâlni şi cu pompieri care au participat la intervenţiile pentru combaterea incendiilor de vegetaţie în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. Ulterior, oficialul european şi şeful DSU vor susţine o conferinţă de presă.

De ce vine Hadja Lahbib în România

Potrivit Comisiei Europene, vizita comisarului european pentru egalitate, pregătire şi gestionarea situaţiilor de criză are loc în contextul în care România a avut în acest an o implicare importantă în răspunsul european la incendiile de vegetaţie. România a trimis echipe de stingere a incendiilor în Franţa, Grecia şi Serbia. În august, ţara noastră a trimis în Serbia şi un nou elicopter rescEU, primul aparat livrat pentru flota europeană permanentă.

Vizita are ca scop reafirmarea angajamentului Uniunii Europene pentru promovarea egalităţii şi a drepturilor fundamentale, ca elemente esenţiale pentru construirea unor societăţi mai reziliente, democratice şi incluzive în întreaga Europă.

În cadrul vizitei în România, discuţiile se vor concentra asupra contribuţiei importante a ţării noastre la pregătirea europeană şi protecţia civilă, precum şi asupra provocărilor privind egalitatea şi nediscriminarea.

Vineri, oficialul european se va deplasa la Chişinău, unde agenda va avea două componente principale - sprijinul european pentru gestionarea situaţiilor de criză şi protecţia civilă şi, respectiv, egalitatea şi nediscriminarea în contextul parcursului european al Republicii Moldova.