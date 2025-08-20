România trimite pompieri din cadrul IGSU în Spania pentru combaterea incendiilor devastatoare din țara iberică

România acordă sprijin internaţional pentru combaterea incendiilor de pădure cu care se confruntă Spania, ca urmare a unei cereri transmise către Guvern de autorităț ile din Regatul Spaniei, în data de 17 august 2025, prin Mecanismul European de Protecţie Civilă.

Prin urmare, România va trimite un modul de intervenţie specializat în stingerea incendiilor de pădure. Acesta este format din 51 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţilor subordonate.

”România, solidară cu Regatul Spaniei

Ca urmare a solicitării transmise de autoritățile din Regatul Spaniei, în data de 17 august 2025, prin Mecanismul European de Protecție Civilă, România acordă sprijin internațional pentru combaterea incendiilor de pădure cu care se confruntă această țară.În baza propunerii formulate de Departamentul pentru Situații de Urgență și aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, România va trimite un modul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și unităților subordonate.

Transportul echipei de intervenție se va realiza cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, pe cale aeriană, cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române. Misiunea colegilor noștri se va desfășura pe teritoriul Spaniei, în orașul Jarilla (provincia Cáceres din comunitatea Extremadura).

Iar cheltuielile necesare desfășurării acestei misiuni urmează a fi acoperite din fonduri europene, conform regulamentului Protecției Civile Europene.Prin această misiune, România își reafirmă solidaritatea și angajamentul de a sprijini statele membre ale Uniunii Europene în gestionarea situațiilor de urgență de mare amploare”, a transmis Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, pe o rețea socială.

Vezi și - Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News