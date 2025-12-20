€ 5.0896
DCNews Politica Cum ar urma să voteze USR la moțiunile simple de luni împotriva miniștrilor Predoiu și Marinescu
Data actualizării: 20:51 20 Dec 2025 | Data publicării: 20:51 20 Dec 2025

Cum ar urma să voteze USR la moțiunile simple de luni împotriva miniștrilor Predoiu și Marinescu
Autor: Doinița Manic

Preşedintele USR, Dominic Fritz Imagine cu Preşedintele USR, Dominic Fritz. Foto: Agerpres
 

Moțiunile simple împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, vor fi dezbătute și votate luni, 22 decembrie.

Avocatul Toni Neacșu spune că USR nu poate determina adoptarea celor două moțiuni simple de luni, împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, depuse de AUR în Parlament, pentru că partidul este "nesemnificativ în Senat și Camera Deputaților".

Acesta a explicat că voturile Coaliției de guvernare depășesc cu mult eventuala coaliție AUR-USR și celelate voturi posibile din opoziție, iar în opinia sa, din cauza acestui dezavantaj numeric, cel mai probabil USR nu va risca să voteze moțiunile depuse împotriva celor doi miniștri.

Ce arată aritmetica parlamentară

"Oricine face o minimă aritmetică parlamentară descoperă repede că USR e atât de nesemnificativ în Senat (19) și Camera Deputaților (40) încât prin votul său nu poate determina adoptarea celor 2 moțiuni simple de luni, împotriva miniștrilor Predoiu și Marinescu.

Voturile coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR - minorități depășesc cu mult eventuala coaliție de complezență AUR-USR și celelate voturi din opoziție.

Toni Neacșu:  USR nu se poate răzbuna pe PSD pentru votarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului

Deci și să vrea și USR nu se poate răzbuna pe PSD pentru votarea moțiunii simple împotriva ministrului Mediului.
Tocmai de aceea nici nu va risca să voteze pentru cele 2 moțiuni, pentru că se va face doar de râs și va readuce tuturor aminte că prezența lor în Guvern nu este absolut deloc o necesitate matematică. Nu vor vota nu pentru ca nu vor ci pentru că din punct de vedere politic sunt nevolnici și nesemnificativi în Parlament.

Ce ar urma pentru Predoiu și Marinescu

Bineînțeles că nevotând împotriva ministrului Catalin Predoiu, a cărui demisie o cer alături de stradă pentru fapte de acum 3 ani de când conducea cu totul alt minister, nu vor face altceva decât să întărească mandatul acestuia și să reamintească oamenilor inteligenți, câți mai există, ce înseamnă ipocrizia politică.

De asemenea, prin respingerea unei moțiuni simple împotriva sa, ministrul justiției Radu Marinescu va primi o confirmare a legitimității sale parlamentare, putând astfel să își ducă cu mai mult curaj datoriile legislative până la capăt, inclusiv pe aceea de a organiza proceduri obiective și trasparente (așa zice legea) pentru desemnarea noilor procurori șefi DNA, DIICOT și a Procurorului general", a scris avocatul Adrian Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook.

acest articol reprezintă o opinie
