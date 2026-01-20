€ 5.0929
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0929
|
$ 4.3442
 
DCNews Politica Cine este Dragoş Doru Cazan, noul șef al Apele Române. Imagini de la interviu VIDEO
Data actualizării: 19:48 20 Ian 2026 | Data publicării: 19:47 20 Ian 2026

Cine este Dragoş Doru Cazan, noul șef al Apele Române. Imagini de la interviu VIDEO
Autor: Roxana Neagu

cazan doru dragos apele romane Doru-Dragoș Cazan, noul șef al Apele Române/ captură video Youtube

Dragoş Doru Cazan a fost numit în funcția de director general al Administraţiei Naţionale ”Apele Române”.

Dragoş Doru Cazan, directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, a fost numit șef la Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a semnat Ordinul privind numirea lui Doru Dragoş Cazan în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale ”Apele Române” (ANAR), începând de marţi, anunţă Ministerul Mediului. 

”Numirea directorului general al ANAR este prerogativa ministrului mediului, însă am ales să organizăm această procedură de selecție deschisă și să o ducem până la capăt în deplină transparență. Le mulțumesc membrilor comisiei de evaluare pentru profesionalismul, rigoarea și imparțialitatea cu care au analizat candidații și pentru contribuția lor la credibilitatea acestui proces. De asemenea, îi mulțumesc domnului Sorin Rîndașu pentru activitatea desfășurată în calitate de director general interimar al ANAR într-o perioadă solicitantă. Numărul mare de candidați și calitatea profesională a acestora au arătat că există un interes real pentru reformarea și profesionalizarea acestei instituții. Am decis ca, pe baza analizei tuturor informațiilor relevante cu privire la candidații care s-au înscris în această cursă, nominalizarea mea să fie în favoarea unui specialist cu experiență solidă în sistemul de gospodărire a apelor, capabil să gestioneze atât provocările imediate, cât și reforma de care ANAR are nevoie. Prin această numire, transmit un mesaj clar: competența, integritatea și performanța contează cu adevărat”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Cine este Doru Dragoș Cazan, noul șef al Apele Române

”Dr. ing. Doru Dragoș Cazan are peste trei decenii de experiență în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundații și coordonării investițiilor publice în infrastructura hidrologică. Din 2021 este director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Acesta a mai ocupat și funcția de șef al Serviciului Managementul Riscului la Inundații și Secetă în cadrul INHGA, respectiv funcția de director general ANAR în 2015, iar între 2012 și 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, fiind responsabil de monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor, emiterea avizelor și autorizațiilor și implementarea Directivei Cadru Apă.

Este absolvent al Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București, doctor în inginerie civilă – specializarea Hidraulică, deține un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA) și a beneficiat de mai multe cursuri și stagii de pregătire în Franța și Germania. A reprezentat România în numeroase grupuri de lucru bilaterale și internaționale privind calitatea apelor și managementul Dunării și a contribuit direct la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel național” arată comunicatul Ministerului Mediului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

doru dragos cazan
director apele romane
ministerul mediului
diana buzoianu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Publicat acum 28 minute
DIICOT Giurgiu l-a reținut pe primarul din Izvoarele. Acuzațiile procurorilor, după gestul făcut față de minora de 13 ani
Publicat acum 30 minute
Mercur în Vărsător, până pe 7 februarie 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 32 minute
UE pregătește noi sancțiuni împotriva Iranului: Măsuri cu posibil impact până la Moscova
Publicat acum 35 minute
VIDEO Descoperire surprinzătoare: O vacă din Austria uimește cu abilități neașteptate de folosire a uneltelor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 12 ore si 9 minute
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Nutriționistul Mihaela Bilic a suferit o intervenție chirurgicală
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close