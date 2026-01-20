Cine este Dragoş Doru Cazan, noul șef al Apele Române. Imagini de la interviu VIDEO

Dragoş Doru Cazan, directorul tehnic al Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, a fost numit șef la Apele Române.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a semnat Ordinul privind numirea lui Doru Dragoş Cazan în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale ”Apele Române” (ANAR), începând de marţi, anunţă Ministerul Mediului.

”Numirea directorului general al ANAR este prerogativa ministrului mediului, însă am ales să organizăm această procedură de selecție deschisă și să o ducem până la capăt în deplină transparență. Le mulțumesc membrilor comisiei de evaluare pentru profesionalismul, rigoarea și imparțialitatea cu care au analizat candidații și pentru contribuția lor la credibilitatea acestui proces. De asemenea, îi mulțumesc domnului Sorin Rîndașu pentru activitatea desfășurată în calitate de director general interimar al ANAR într-o perioadă solicitantă. Numărul mare de candidați și calitatea profesională a acestora au arătat că există un interes real pentru reformarea și profesionalizarea acestei instituții. Am decis ca, pe baza analizei tuturor informațiilor relevante cu privire la candidații care s-au înscris în această cursă, nominalizarea mea să fie în favoarea unui specialist cu experiență solidă în sistemul de gospodărire a apelor, capabil să gestioneze atât provocările imediate, cât și reforma de care ANAR are nevoie. Prin această numire, transmit un mesaj clar: competența, integritatea și performanța contează cu adevărat”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Cine este Doru Dragoș Cazan, noul șef al Apele Române

”Dr. ing. Doru Dragoș Cazan are peste trei decenii de experiență în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundații și coordonării investițiilor publice în infrastructura hidrologică. Din 2021 este director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Acesta a mai ocupat și funcția de șef al Serviciului Managementul Riscului la Inundații și Secetă în cadrul INHGA, respectiv funcția de director general ANAR în 2015, iar între 2012 și 2020 a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, fiind responsabil de monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor, emiterea avizelor și autorizațiilor și implementarea Directivei Cadru Apă.

Este absolvent al Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București, doctor în inginerie civilă – specializarea Hidraulică, deține un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA) și a beneficiat de mai multe cursuri și stagii de pregătire în Franța și Germania. A reprezentat România în numeroase grupuri de lucru bilaterale și internaționale privind calitatea apelor și managementul Dunării și a contribuit direct la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel național” arată comunicatul Ministerului Mediului.