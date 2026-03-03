318 pelerini şi turişti români au fost aduşi în ţară din Israel cu zboruri speciale Tarom. Recomandările MAE

În contextul agravării semnificative a situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că, la data de 3 martie 2026, a facilitat repatrierea asistată a 318 cetățeni români, care s-au întors în România cu ajutorul a două zboruri operate de compania aeriană națională TAROM.

„În contextul deteriorării accentuate a situației de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, la data de 3 martie 2026, a sprijinit repatrierea asistată a unui grup de 318 cetățeni români, care au revenit în Romania prin intermediul a două curse aeriene operate de compania națională Tarom. Grupul de cetățeni români a părăsit teritoriul Statului Israel la data de 1 martie 2026 prin punctul de trecere a frontierei Taba, către Republica Arabă Egipt.

Cine i-a ajutat pe cetățenii români

„Cetățenii români au fost însoțiți pe tot parcursul traseului, prin Peninsula Sinai, spre Cairo, de o echipă consulară mobilă din cadrul Ambasadei României în Egipt și, ulterior, au fost asistați de reprezentanții misiunii diplomatice române în aeroportul internațional Cairo, pentru facilitarea dialogului cu autoritățile egiptene și pentru asigurarea desfășurării fără impedimente a procedurilor de îmbarcare”, notează MAE.

Celulă de Criză la MAE

„Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din regiune, menține contactul cu cetățenii români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și cu autoritățile statelor din regiune, în vederea continuării acordării asistenței consulare, cu prioritizarea siguranței acestora și în funcție de evoluția situației de securitate. MAE reiterează recomandările adresate cetățenilor români în acest context”, mai transmite MAE.

Recomandări pentru cetățenii români în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe a făcut, zilele trecute, o serie de recomandări în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

„Având în vedere evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și impactul acestora la nivel regional și global, inclusiv din perspectiva zborurilor comerciale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaționale, în special pentru statele și orașele care constituie puncte de tranzit aerian.

De asemenea, având în vedere caracterul fluid al situației, MAE recomandă evaluarea cu responsabilitate a necesității efectuării acestor călătorii și, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situației de securitate și reluarea în condiții normale a zborurilor comerciale.

Totodată, în cazul cetățenilor români care se află în străinătate și sunt afectați de perturbarea zborurilor, MAE recomandă menținerea dialogului cu companiile aeriene sau agențiile de turism, precum și notificarea prezenței către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află”, recomandă MAE.

Marja de intervenție a misiunilor diplomatice în situații de criză

„MAE reamintește că marja de intervenție a misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare în astfel de situații de forță majoră este limitată, având în vedere dinamica evoluțiilor și impactul acestora inclusiv asupra deplasărilor în interiorul statelor afectate, în conformitate cu recomandările și instrucțiunile autorităților locale”, potrivit sursei citate.

