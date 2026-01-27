Guvernul anunță că premierul Ilie Bolojan a plecat din țară. În urmă cu o zi, prim-ministrul a fost la Palatul Cotroceni, pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, care ar fi pregătit acest moment.
Prim-ministrul Ilie Bolojan începe astăzi o vizită oficială de două zile în Germania. Vizita vine la invitația cancelarului federal Friedrich Merz. Totuși, premierul are o agendă încărcată în aceste două zile de vizită în Germania. Se pare că această deplasare ar fi fost, conform informațiilor transmise de la Palatul Cotroceni, motivul întâlnirii dintre premier și președintele Nicușor Dan, luni dimineață. Neoficial, mai multe subiecte s-ar fi aflat pe agenda celor doi lideri.
”Vizita premierului se înscrie în cadrul relaţiei excelente dintre România şi Germania, care, deşi nu se întemeiază formal pe un Parteneriat strategic propriu-zis, are caracter strategic şi pune accent pe domenii de interes actuale şi de perspectivă, precum cooperarea economică şi comercială, afaceri europene şi securitate” transmite Guvernul.
Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor româneşti. În 2024, schimburile comerciale bilaterale a fost de circa 42 miliarde euro, cu exporturi în valoare de 19 miliarde şi importuri de 23 de miliarde de euro, arată Guvernul.
”La finele anului 2024, Germania era principalul investitor străin în economia românească, menţinându-şi poziţia dominantă. Firmele rezidente în Germania deţin în România investiţii de peste 18,66 miliarde euro, reprezentând aproape 15% din soldul total al investiţiilor străine directe” a menţionat sursa citată.
Premierul Ilie Bolojan, pe lângă întrevederea cu cancelarul german Friedrich Merz, alături de care va susține o conferință comună de presă, mai are programate întâlniri cu:
Românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania: aproximativ 910.000 de cetățeni români. Peste 90.000 dintre aceştia au primit cetăţenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integraţi în Germania, a menţionat Guvernul.
Din delegaţia care îl va însoţi pe premierul Ilie Bolojan vor face parte ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, deputatul Ovidiu Ganţ, reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România, secretarul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Dragoş Hotea şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Raul Gutin.
