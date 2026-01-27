€ 5.0960
|
$ 4.2972
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0960
|
$ 4.2972
 
DCNews Politica Premierul Ilie Bolojan a plecat din țară
Data actualizării: 07:21 27 Ian 2026 | Data publicării: 07:19 27 Ian 2026

Premierul Ilie Bolojan a plecat din țară
Autor: Roxana Neagu

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Guvernul anunță că premierul Ilie Bolojan a plecat din țară. În urmă cu o zi, prim-ministrul a fost la Palatul Cotroceni, pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, care ar fi pregătit acest moment.

Prim-ministrul Ilie Bolojan începe astăzi o vizită oficială de două zile în Germania. Vizita vine la invitația cancelarului federal Friedrich Merz. Totuși, premierul are o agendă încărcată în aceste două zile de vizită în Germania. Se pare că această deplasare ar fi fost, conform informațiilor transmise de la Palatul Cotroceni, motivul întâlnirii dintre premier și președintele Nicușor Dan, luni dimineață. Neoficial, mai multe subiecte s-ar fi aflat pe agenda celor doi lideri

”Vizita premierului se înscrie în cadrul relaţiei excelente dintre România şi Germania, care, deşi nu se întemeiază formal pe un Parteneriat strategic propriu-zis, are caracter strategic şi pune accent pe domenii de interes actuale şi de perspectivă, precum cooperarea economică şi comercială, afaceri europene şi securitate” transmite Guvernul. 

Cât de importantă este Germania pentru România, în cifre

Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor româneşti. În 2024, schimburile comerciale bilaterale a fost de circa 42 miliarde euro, cu exporturi în valoare de 19 miliarde şi importuri de 23 de miliarde de euro, arată Guvernul

”La finele anului 2024, Germania era principalul investitor străin în economia românească, menţinându-şi poziţia dominantă. Firmele rezidente în Germania deţin în România investiţii de peste 18,66 miliarde euro, reprezentând aproape 15% din soldul total al investiţiilor străine directe” a menţionat sursa citată.

Agenda premierului Ilie Bolojan în Germania

Premierul Ilie Bolojan, pe lângă întrevederea cu cancelarul german Friedrich Merz, alături de care va susține o conferință comună de presă, mai are programate întâlniri cu: 

  • vicepreşedintele Parlamentului Federal (Bundestag), Andrea Lindholz
  • liderul grupului parlamentar CDU, Jens Spahn
  • preşedintele Fundaţiei Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer
  • preşedintele Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, Peter Adrian
  • directorul general al Federaţiei Industriilor din Germania, Tanja Gonner
  • preşedintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster
  • directorul Fundaţiei Memorialului Evreilor Ucişi din Europa, Uwe Neumarker
  • reprezentanţi ai comunităţii româneşti.

Românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania: aproximativ 910.000 de cetățeni români. Peste 90.000 dintre aceştia au primit cetăţenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integraţi în Germania, a menţionat Guvernul.

Cine-l însoțește pe Ilie Bolojan în Germania

Din delegaţia care îl va însoţi pe premierul Ilie Bolojan vor face parte ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, deputatul Ovidiu Ganţ, reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România, secretarul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Dragoş Hotea şi consilierul de stat în Cancelaria Prim-ministrului Raul Gutin.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
ilie bolojan
guvern
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în destinațiile turistice din Portugalia
Publicat acum 4 minute
Cât ar mai fi stat în închisoare turcul Atas Abdullah, dacă nu fugea din țară. Condițiile de extrădare cu Turcia. Avocatul Bărbuceanu, explicații
Publicat acum 4 minute
Șefului Vămilor, urmărit penal de DNA timp de 9 ani, înlocuit de premierul Bolojan cu un poltician audiat de DNA în 2015
Publicat acum 23 minute
Doctorul Nicolae Poiană, pionierul fertilizării in vitro, a murit
Publicat acum 36 minute
”Orice scandal gratuit are un cost”. Premierul Bolojan vorbește, pentru prima dată, despre un guvern minoritar
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Ian 2026
Cine are gratuitate STB în 2026. Câți bucureșteni circulă cu transportul în comun fără a plăti bilet
Publicat pe 25 Ian 2026
UPDATE: Scene incredibile la casa bunicilor minorului de 13 ani! Tatăl, găsit în pod
Publicat pe 25 Ian 2026
Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Publicat pe 25 Ian 2026
Petiția Mario a scăpat de sub control: Cum s-a ajuns la imaginile șocante din Sânmihaiu Român
Publicat pe 25 Ian 2026
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 26 ianuarie - 1 februarie 2026
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close