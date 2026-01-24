€ 5.0943
DCNews Politica Ce spune Nicușor Dan despre o posibilă schimbare a premierului Ilie Bolojan
Data actualizării: 17:38 24 Ian 2026 | Data publicării: 17:28 24 Ian 2026

Ce spune Nicușor Dan despre o posibilă schimbare a premierului Ilie Bolojan
Autor: Anca Murgoci

ilie bolojan agerpres Ilie Bolojan / Agerpres

 Va fi schimbat Ilie Bolojan din funcția de premier?

Nicușor Dan a fost întrebat despre atacurile PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. El a fost întrebat și dacă ar putea fi schimbat actualul șef al Executivului.

„E democrație, e libertate, așa că oricine de pe scena politică poate să spună ce vrea. Este bine? Nu este bine. Pentru că dacă percepția cu privire la coaliția de guvernare este negativă pe piețele financiare, acest lucru înseamnă că România se împrumută cu 02 / 03 / 04% mai scump. E bine să separăm acțiunea politică de declarația politică. Nu se poate... ce să facem? Mergem așa”, a zis președintele.

Cât despre schimbarea lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan a zis: 

„Există o coaliție de patru partide. Coaliția are un acord. Nimeni nu l-a pus în discuție, iar acordul spune că până în aprilie 2027, PNL dă premierul”, a zis Nicușor Dan.

