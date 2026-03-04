Gabriel Oprea: Am refuzat să primesc în România 3000 de mujahedini. Continuare la ”Confesiuni din sufrageria lui Oprea”

”Astăzi nu lansez o carte, lansez o mărturie, a spus Oprea la ceremonia de lansare. Această carte nu este un act politic, nu este o replică, nu este o revanșă, este o asumare. Am scris aceste pagini pentru a fixa faptele așa cum au fost, confirmate de documente, de timp și de instanțe, dintr-un singur motiv de conștiință. Nu mi-am trădat țara. Au fost ani grei, ani în care s-a spus mult, s-a insinuat mult, s-a judecat mult, dar adevărul are o singură calitate: rămâne”.

„Cartea este dedicată militarilor și polițiștilor României, oameni care au slujit și slujesc Statul Român cu loialitate, a spus Oprea, la ceremonia de lansare. Am decis ca acest volum să fie dăruit și nu vândut, pentru că adevărul nu se comercializează, pentru că onoarea nu se negociază. Nu caut validare, nu caut putere, nu caut revanșă. Caut doar ca faptele să fie așezate în ordinea lor firească și ca cei care au slujit România și o slujesc să nu fie uitați”.

Gabriel Oprea scrie că, în 2015, calitate de premier-interimar, a primit la Palatul Victoria un consilier al administrației americane, care i-a vorbit explicit și formal în numele vicepreședintelui Joe Biden.

”Solicitarea trimisă viza relocarea pe teritoriul României a 3000 de membri ai organizației Mujahedin-e Khalk, împreună cu o parte dintre membrii familiilor acestora. Precizez clar și fără echivoc că poziția mea a fost și rămâne una profund pro-americană, scrie Oprea. Am participat, alături de președintele României, Traian Băsescu, la semnarea Parteriatului Strategic pentru secolul XXI, în Biroul Oval, în prezența președintelui SUA, Barack Obama. (...) Am analizat solicitarea exclusiv din perspectiva securității naționale. Concluzia mea a fost că acceptarea unei asemenea relocări ar fi creat vulnerabilități serioase, cu riscuri reale de destabilizare internă și de expunere la amenințări asimentrice, inclusiv de natură teroristă. Din acest motiv am refuzat solicitarea. Acest refuz a fost momentul de ruptură. A declanșat o operațiune de demolare publică de tip intelligence: linșaj mediatic, dosare politice, presiuni instituționale, demonizare continuă. În această cheie trebuie înțelese: accidentul ciudat, dosarele mizerabile, demonizarea familiei mele și izolarea politică forțată”, scrie gen. (r) Gabriel Oprea.



