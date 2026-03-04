€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Politica Gabriel Oprea: Am refuzat să primesc în România 3000 de mujahedini. Continuare la ”Confesiuni din sufrageria lui Oprea”
Data actualizării: 19:14 04 Mar 2026 | Data publicării: 19:04 04 Mar 2026

Gabriel Oprea: Am refuzat să primesc în România 3000 de mujahedini. Continuare la ”Confesiuni din sufrageria lui Oprea”
Autor: D.C.

oprea-lansare-carte

Gabriel Oprea a lansat cartea „Am refuzat să-mi trădez țara”, o continuare a cărții „Confesiuni din sufrageria lui Oprea”. Prefața volumului este semnată de Ion Cristoiu.

”Astăzi nu lansez o carte, lansez o mărturie, a spus Oprea la ceremonia de lansare. Această carte nu este un act politic, nu este o replică, nu este o revanșă, este o asumare. Am scris aceste pagini pentru a fixa faptele așa cum au fost, confirmate de documente, de timp și de instanțe, dintr-un singur motiv de conștiință. Nu mi-am trădat țara. Au fost ani grei, ani în care s-a spus mult, s-a insinuat mult, s-a judecat mult, dar adevărul are o singură calitate: rămâne”.

 „Cartea este dedicată militarilor și polițiștilor României, oameni care au slujit și slujesc Statul Român cu loialitate, a spus Oprea, la ceremonia de lansare. Am decis ca acest volum să fie dăruit și nu vândut, pentru că adevărul nu se comercializează, pentru că onoarea nu se negociază. Nu caut validare, nu caut putere, nu caut revanșă. Caut doar ca faptele să fie așezate în ordinea lor firească și ca cei care au slujit România și o slujesc să nu fie uitați”.

Gabriel Oprea scrie că, în 2015, calitate de premier-interimar, a primit la Palatul Victoria un consilier al administrației americane, care i-a vorbit explicit și formal în numele vicepreședintelui Joe Biden.
 ”Solicitarea trimisă viza relocarea pe teritoriul României a  3000 de membri ai organizației Mujahedin-e Khalk, împreună cu o parte dintre membrii familiilor acestora. Precizez clar și fără echivoc că poziția mea a fost și rămâne una profund pro-americană, scrie Oprea. Am participat, alături de președintele României, Traian Băsescu, la semnarea Parteriatului Strategic pentru secolul XXI, în Biroul Oval, în prezența președintelui SUA, Barack Obama. (...) Am analizat solicitarea exclusiv din perspectiva securității naționale.  Concluzia mea a fost că acceptarea unei asemenea relocări ar fi creat vulnerabilități serioase, cu riscuri reale de destabilizare internă și de expunere la amenințări asimentrice, inclusiv de natură teroristă. Din acest motiv am refuzat solicitarea. Acest refuz a fost momentul de ruptură. A declanșat o operațiune de demolare publică de tip intelligence: linșaj mediatic, dosare politice, presiuni instituționale, demonizare continuă. În această cheie trebuie înțelese: accidentul ciudat, dosarele mizerabile, demonizarea familiei mele și izolarea politică forțată”, scrie gen. (r) Gabriel Oprea. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Marele ayatollah iranian Abdollah Javadi Amoli lansează fatwa jihadistă pentru uciderea lui Donald Trump / Video
Publicat acum 8 minute
Zeci de oameni evacuați în Slatina: Un deal s-a surpat peste mai multe case (POZE)
Publicat acum 17 minute
Răsturnare de situație privind atacul cu drone asupra bazei militare britanice din Cipru: Nu a fost lansat din Iran
Publicat acum 34 minute
Doina Banciu, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, Comandor al Ordinului Militar de România
Publicat acum 35 minute
Vladimir Putin amenință că ar putea întrerupe chiar acum livrările de gaz către Europa: "Am gândit cu voce tare"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 7 minute
Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Publicat acum 12 ore si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei
Publicat acum 11 ore si 54 minute
Cine e Mojtaba Khamenei, posibil nou lider suprem al Iranului. Ar încălca o tradiție veche de 47 de ani
Publicat acum 8 ore si 49 minute
Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close