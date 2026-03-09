€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Politica PNL, anunț de ultimă oră despre bugetul României
Data actualizării: 16:13 09 Mar 2026 | Data publicării: 15:32 09 Mar 2026

PNL, anunț de ultimă oră despre bugetul României
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan premierul romaniei in conferinta de presa Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea

PNL face un anunț de ultim moment despre bugetul României.

”Partidele componente ale coaliției de guvernare și reprezentanții grupului minorităților naționale au decis în ședința de astăzi ca Ministerul Finanțelor să publice, cel mai târziu, mâine proiectul de buget.

Principalele repere ale bugetului de stat pentru 2026 cuprinse în proiectul care va fi publicat sunt: 

  • nivel record de investiții pentru 2026 = 165,8 miliarde lei - peste 8% din PIB ( în creștere cu 27 mld lei față de 2025 când acestea au fost 138 de miliarde lei)
  • 9 mld lei suplimentar la nivelul resurselor disponibile UAT-urilor prin sumele colectate din taxele și impozitele locale și transferurile de la bugetul de stat.
  • venituri și cheltuieli bugetare estimate = venituri totale 738 miliarde lei — 36,1% din PIB (cash), cheltuieli totale 865 miliarde lei - 42.3%din PIB (cash)
  • deficit bugetar = 127,7 miliarde lei - 6,2% (cash).

De asemenea, Coaliția a decis că forma finală a bugetului va fi adoptată în ședința de Guvern săptămâna aceasta și apoi în Parlament” arată un comunicat de ultimă oră al PNL. 

Anunțul vine în contrast cu declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care și-a prezentat pesimismul față de proiectul de buget primit, aseară, târziu, de la ministrul Alexandru Nazare. Liderul social-democraților chiar spunea că astăzi, mâine, în PSD, va fi analizată forma de buget primită. Acum, aflăm că cel mai târziu mâine va fi și publicată. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

pnl
buget 2026
guvern bolojan
psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Marco Rubio acuză Iranul că „a luat lumea ostatică“. Noi detalii despre obiectivele SUA în Orientul MIjlociu
Publicat acum 19 minute
PSD anunță amânarea ședinței extraordinare a CGMB pentru 13 martie
Publicat acum 21 minute
În prima zi a Forumului Salzburg, Cătălin Predoiu cere un răspuns european mai puternic în fața criminalității
Publicat acum 42 minute
Vârsta la care ar trebui să îți verifici ficatul. Dr. Anca Trifan: Ce investigații sunt recomandate
Publicat acum 46 minute
Platforma „Hidroelectrica Edge”, o escrocherie online. Avertisment de la Hidroelectrica
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Franța trimite nave în Marea Roșie/SUA vizează arsenalul Iranului
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 7 ore si 49 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 9 minute
Val de declarații anulate de instanță, în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close