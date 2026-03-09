PNL, anunț de ultimă oră despre bugetul României

PNL face un anunț de ultim moment despre bugetul României.
”Partidele componente ale coaliției de guvernare și reprezentanții grupului minorităților naționale au decis în ședința de astăzi ca Ministerul Finanțelor să publice, cel mai târziu, mâine proiectul de buget.
Principalele repere ale bugetului de stat pentru 2026 cuprinse în proiectul care va fi publicat sunt:
De asemenea, Coaliția a decis că forma finală a bugetului va fi adoptată în ședința de Guvern săptămâna aceasta și apoi în Parlament” arată un comunicat de ultimă oră al PNL.
Anunțul vine în contrast cu declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care și-a prezentat pesimismul față de proiectul de buget primit, aseară, târziu, de la ministrul Alexandru Nazare. Liderul social-democraților chiar spunea că astăzi, mâine, în PSD, va fi analizată forma de buget primită. Acum, aflăm că cel mai târziu mâine va fi și publicată.
de Anca Murgoci