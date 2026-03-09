PNL, anunț de ultimă oră despre bugetul României

”Partidele componente ale coaliției de guvernare și reprezentanții grupului minorităților naționale au decis în ședința de astăzi ca Ministerul Finanțelor să publice, cel mai târziu, mâine proiectul de buget.

Principalele repere ale bugetului de stat pentru 2026 cuprinse în proiectul care va fi publicat sunt:

nivel record de investiții pentru 2026 = 165,8 miliarde lei - peste 8% din PIB ( în creștere cu 27 mld lei față de 2025 când acestea au fost 138 de miliarde lei)

9 mld lei suplimentar la nivelul resurselor disponibile UAT-urilor prin sumele colectate din taxele și impozitele locale și transferurile de la bugetul de stat.

venituri și cheltuieli bugetare estimate = venituri totale 738 miliarde lei — 36,1% din PIB (cash), cheltuieli totale 865 miliarde lei - 42.3%din PIB (cash)

deficit bugetar = 127,7 miliarde lei - 6,2% (cash).

De asemenea, Coaliția a decis că forma finală a bugetului va fi adoptată în ședința de Guvern săptămâna aceasta și apoi în Parlament” arată un comunicat de ultimă oră al PNL.

Anunțul vine în contrast cu declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care și-a prezentat pesimismul față de proiectul de buget primit, aseară, târziu, de la ministrul Alexandru Nazare. Liderul social-democraților chiar spunea că astăzi, mâine, în PSD, va fi analizată forma de buget primită. Acum, aflăm că cel mai târziu mâine va fi și publicată.