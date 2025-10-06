Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, din perspectiva social-democraţilor, Pachetul 3 de măsuri aflat în discuţia coaliţiei ar trebui să conţină pe lângă elemente de reformă privind administraţia locală şi centrală şi partea de relansare economică.

L-am contactat pe Mircea Coșea, profesor de economie, pentru a ne explica ce ar trebui să cuprindă programul de relansare economică, astfel încât presiunea de pe populație să se diminueze, iar deficitul bugetar al țării să scadă.

„PSD-ul a prezentat acum aproape o lună un program de relansare economică. El nu putea însă să fie aplicat atâta timp cât măsurile din Pachetul 1 erau operaționale. Acum, lucrurile au evoluat, deoarece măsurile din Pachetele 1 și 2 nu au dus la rezultate și au apărut noi probleme în economia reală și în sistemul de consum. Cu alte cuvinte, un pachet de relansare economică trebuie să fie elaborat foarte rapid“, a spus Mircea Coșea.

Ce ar trebui să conțină programul de relansare economică?

Potrivit profesorului de economie Mircea Coșea, programul de relansare economică ar trebui să se fundamenteze pe trei paliere principale: energia, prelucrarea producției agricole și irigațiile.

„În primul rând ar trebui revizuit modul în care sunt stabilite măsurile fiscale asupra sectorului productiv, adică mediul de afaceri. Ar trebui să existe o gândire foarte bine pusă la punct. În al doilea rând ar trebui să existe o strategie în legătură cu situația actuală a economiei românești, iar asta presupune niște măsuri în trei domenii importante: energia, prelucrarea producției agricole și irigațiile.

în sectorul energetic, unde avem nevoie de un sistem de stimulare a finalizării hidrocentralelor neterminate, o prelungire a perioadei în care se mai poate folosi cărbunele și o accelerare a procesului de finalizare a lucrărilor la reactoarele nucleare de la Cernavodă. Trebuie, de asemenea, să existe un program de investiții în legătură cu reînnoirea rețelei de transport a energiei electrice, care e foarte veche.

să se pună accentul pe industria de prelucrare a materiilor agricole. Anul acesta avem o producție bună în agricultură, mai ales la cereale. Au început să se facă progrese în industria prelucrării cărnii de porc și de pui și cred că ar trebui să existe un stimul pentru procesare a materiilor prime, pentru a suplini pe piață o ofertă care ar trebui să fie micșoartă prin importuri.

trebuie să existe un program de dare în folosință mai rapidă a irigațiilor și a nucleelor de amenajare agricolă, pentru că seceta va afecta tot mai mult recoltele agricole.

Mai departe ar trebui să se ajungă la niște programe punctuale de sprijinire a IMM-urilor, care suferă foarte mult. Asta ar trebui să însemne revenirea la anumite stimulente pe care trebuiau să le acorde în câteva ramuri industriale importante: construcțiile, IT-ul și HoReCa. Aici trebuie să se revină la sistemul de stimulente. De asemenea, trebuie să se pună accent din ce în ce mai important pe forța de muncă, pentru că foarte multe întreprinderi au pierderi de forță de muncă.

Un alt capitol foarte important este începerea de negocieri cu firme străine care operează în România și care au în program închiderea activității și trecerea la șomaj. Mă gândesc la găsirea de soluții pentru continuarea activității în industria de oțel, la Galați, la uzine din vestul țării care lucrează pentru industria auto din Occident etc. Ar trebui negociat caz cu caz pentru a se determina continuarea activității prin acordarea anumitor stimulente“, a spus Mircea Coșea.

Mircea Coșea: Să sperăm că dacă se vor ține de el, lucrurile vor merge mai departe

Profesorul de economie a spus că politica fiscală a Guvernului ar trebui armonizată cu politica monetară a Băncii Naționale a României, astfel încât să se reducă presiunea de pe sectorul productiv.

„Programul de relansare pe care PSD-ul îl are în vedere poate fi aplicat doar dacă se renunță la anumite măsuri pe care Pachetul 1 le-a avut în vedere. Nu poți să stimulezi economia atâta timp cât o presezi cu impozite și taxe, atâta timp cât menții prețurile mari la energie și ai o inflație în creștere.

Această activitate de stimulare a economiei nu poate să se desfășoare normal dacă nu este în legătură cu politica monetară a Băncii Naționale a României. E necesară o cooperare foarte intensă între politica monetară a BNR și politica fiscală a Guvernului, pentru că altfel, sectorul productiv va avea în continuare dobânzi mari.

Este necesară o viziune a activității economice care să plece de la următoarea idee: România nu a avut o criză economică, ci o criză bugetară. Criza bugetară se rezolvă prin elemente care stimulează dezvoltarea economică. Deficitul se rezolvă prin trei metode clasice: reducerea fiscalității în sectorul de producție, stimularea unui program de investiții în ramuri considerate prioritare și atragerea capitalului străin și fonduri europene. Dacă aceste lucruri se aveau în vedere, se rezolvau în timp anumite probleme. Să sperăm că dacă va apare acum un program și se vor ține de el, lucrurile vor merge mai departe“, a conchis Mircea Coșea.