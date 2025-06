”Ne-au mințit în campanie electorală”. Bogdan Chirieac: Situația este foarte gravă

Noul Executiv, care va fi condus de Ilie Bolojan potrivit mai multor surse, pregătește un pas decisiv în domeniul fiscal. Guvernanții vor să-și asume răspunderea în Parlament pentru un pachet de măsuri care include și majorarea TVA de la 19% la 21%. Mișcarea vine în ciuda angajamentelor luate de partide în campania electorală și ar urma să se concretizeze rapid, fără dezbatere parlamentară clasică. Noile reglementări ar putea intra în vigoare chiar de la 1 iulie, afectând direct buzunarul fiecărui român.

Măsurile nu se opresc însă aici. De la aceeași dată ar urma să expire toate plafonările la alimentele de bază și polițele RCA, cu excepția celei la energie, care s-ar menține doar pentru consumatorii vulnerabili și firme - o variantă încă în discuție. În paralel, se preconizează creșteri de taxe și impozite pe proprietate, pe mașinile poluante, pe profit (de la 16% la 19%) și pe dividende. În timp ce statul promite reduceri de cheltuieli de doar 5%, instituțiile vor fi nevoite să taie din costuri, iar sporurile bugetarilor vor fi fie plafonate la 30%, fie eliminate. Nemulțumirea crește, iar sindicaliștii amenință deja cu proteste. Analistul Bogdan Chirieac a comentat aceste măsuri într-o intervenție la România TV.

"Situația este foarte gravă"

“E o soluție absurdă, dacă mă întrebați. Nu mă refer la trecerea prin Parlament, căci va trece prin Parlament, ca urmare a negocierii între partidele politice, ci mă refer la faptul că ei se gândesc cum să mai ia încă un rând de piele de pe sectorul privat, cel care produce proteina economică a națiunii. La stat se gândesc, poate, să reducă cheltuielile cu 5%. Le semnalez că anul trecut, atunci când au sporit veniturile la buget cu 10%, cheltuielile statului au crescut cu 20%. Deci, la stat nu se atinge nimeni de nimic. La pensiile speciale nu se atinge nimeni de nimic. Singurii care vor suporta șocurile, cu consecințe grave, vor fi mediul privat și angajații din mediul privat. Deci, este o decizie absurdă pe care vor să o ia onorabilii guvernanți.

Ne-au mințit în campanie electorală. E simplu. Ce să facem acum? Să le facem plângere la DNA pentru abuz în serviciu? Nu cred că ne ia DNA în seamă. Nicușor Dan a dat în scris într-o emisiune televizată că nu va mări TVA-ul. E adevărat că nu-l mărește dânsul, dar știa în calitate de candidat la președinție că-l mărește primul ministru pe care dânsul îl desemnează. Să spunem merci că e doar o creștere de la 19% la 21% a TVA-ului. Eu nu exclud ca TVA-ul să crească mai mult, cum s-a întâmplat în 2010, când a crescut la 24%. A crescut cu 5%. Nu o exclud deloc, pentru că statul nu-și reduce cheltuielile. Situația este foarte gravă. Nimeni nu are o situație economică la fel de dificilă în Europa ca România. Am înțeles pandemia, am înțeles criza energetică, care a mers mână în mână cu războiul, dar desfrâul și dezmățul bugetar nu poate fi înțeles. Toată lumea dă vina pe Ciolacu și pe PSD. Vreau să vă spun că legile care au devalizat bugetul au fost votate de tot Parlamentul României. Deci, au fost votate de PSD, PNL, UDMR, chiar și de USR și AUR. Au votat cu toții legea pensiilor în septembrie și au votat cu toții majorarea veniturilor în sectorul de stat. Au votat cu toții creșterea pensiilor speciale. Acum vor vota măsurile de austeritate”, a explicat Bogdan Chirieac.

