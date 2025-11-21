Nicușor Dan laudă coaliția de guvernare: Ca rezultate concrete, funcționează

Deși membrii partidelor din coaliția de guvernare exprimă deseori opinii în contradictoriu în spațiul public, președintele Nicușor Dan dă asigurări că parteneriatul lor funcționează, având „rezultate concrete”, precum reducerea deficitului, crearea unui plan pentru programul european SAFE, dar și implementarea unor măsuri în contextul obiectivului României de a adera la OCDE.

Nicușor Dan: „Această coaliție, ca rezultate concrete, funcționează”

„Ca perspectivă generală, evident că vedem multe discuții în spațiul public, multe în contradictoriu între partenerii de guvernare, nu vedem prea multe discuții despre opoziție, deși poate ar trebui și pe acolo... Pe de altă parte, această coaliție, ca rezultate concrete, funcționează.

Trebuia să depunem un plan pentru programul SAFE până la sfârșitul lui noiembrie, o să vedeți că e un plan foarte coerent. Coaliția trebuia să reducă deficitul, ați văzut c-a redus deficitul. Coaliția trebuia, în Parlament, și prin măsuri executive să respecte un calendar pentru aderarea la OCDE, lucrurile sunt în grafic”, a declarat Nicușor Dan, vineri.

Întrebat despre planul reformei administrației centrale și locale, care nu a fost încă finalizat de partenerii de coaliție, Nicușor Dan a spus că „trebuie să existe un consens - care se va obține”.

