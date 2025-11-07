€ 5.0860
|
$ 4.4037
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 10:21 07 Noi 2025

EXCLUSIV Congres PSD: De ce lipsește, cu adevărat, Viorica Dăncilă. ”A făcut imposibilă participarea mea”
Autor: Andrei Itu

Viorica Dancila Viorica Dăncilă, fost lider al PSD/ Agerpres
 

PSD își alege vineri, 7 noiembrie 2025, echipa de conducere, într-un Congres extraordinar. Viorica Dăncilă ne-a făcut o declarație exclusivă despre absența sa.

PSD ia astăzi două decizii pentru viitorul partidului: alegerea noii conduceri și schimbarea statutului. 

La Congresul extraordinar al PSD vor lua parte, pe lângă membrii de partid, şi trei foşti preşedinţi ai PSD, care nu mai fac parte acum din partid, respectiv Adrian Năstase, Mircea Geoană şi Victor Ponta. Viorica Dăncilă, o altă personalitate care a scris istorie în PSD, fiind fost președinte al partidului, dar și premier, nu va participa. 

De ce nu va merge Viorica Dăncilă la Congresul extraordinar al PSD

Am contactat-o pe Viorica Dăncilă pentru a afla de ce nu va merge la Congresul extraordinar al PSD, dacă a fost invitată personal de Sorin Grindeanu și ce transmite noii conduceri a PSD.

DC News: Ați fost invitată personal de Sorin Grindeanu la Cogresul PSD? De ce nu veți participa?

”Da, am fost invitată personal de domnul Sorin Grindeanu, având în vedere că am fost membru al Partidului Social Democrat, timp de 26 de ani. Pot să spun că, în istoria acestui partid, am și eu câteva pagini, pentru faptul că am fost atât președintele partidului, cât și premier, din partea partidului. Am multe cunoștințe și prieteni în PSD, aș fi participat la Congres, dar plec într-o delegație oficială în China și acest lucru a făcut imposibilă participarea mea”, a spus Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru DCNews. 

Citește și: EXCLUSIV Marcel Ciolacu, la Congresul PSD, ca delegat din Buzău. Sorin Grindeanu: E dreptul meu să-i invit sau nu pe foștii președinți 

Mesajul Vioricăi Dăncilă pentru Sorin Grindeanu și noua conducere a PSD

DC News: Ce transmiteți viitoarei noi conduceri a PSD?

”Să revină la valorile pe care Partidul Social Democrat le-a avut de-a lungul timpului. Să ia măsuri care să aducă încrederea în Partidul Social Democrat. Cred că, în România, este nevoie de un partid de stânga, care să ia măsuri pentru oameni, să vină cu un program economic pliat pe realitatea economică din România.

În ultima perioadă, Partidul Social Democrat a pierdut încrederea oamenilor, nu s-a intrat, pentru prima dată, în turul II al alegerilor prezidențiale. Am văzut și că scăderea în sondaje este substanțială și cred că trebuie să vadă unde s-a greșit. Să vină cu acele măsuri, prin care să arate solidaritatea față de oameni și să recâștige încrederea electoratului”, a transmis Viorica Dăncilă către viitoarea conducere a PSD.  

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viorica dancila
sorin grindeanu
congres psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Uranus se întoarce în Taur. Noi schimbări pentru patru zodii - VIDEO
Publicat acum 12 minute
Noi recorduri de Black Friday 2025. Moment ideal de câștig, mai puțin cunoscut
Publicat acum 22 minute
Guvernare PSD - AUR? Adrian Năstase, declarația momentului înainte de Congresul PSD
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Șase morți și patru răniți după ce o mașină înmatriculată în România, urmărită de poliție, a căzut într-un lac din Bulgaria
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Legătură neașteptată între New York și fotbalul românesc: Primarul Mamdani e acționar la Real Oviedo unde joacă Horațiu Moldovan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 1 minut
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 05 Noi 2025
Adrian Năstase anunță un nou început în PSD și următoarea etapă: Preluarea integrală a guvernării
Publicat acum 22 ore si 6 minute
Ciucu a fost la ”blocul unde stau migranții” pozat de Simion și Alexandrescu. Ce ar fi, de fapt, acolo: Cum poți să minți?
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close