PSD ia astăzi două decizii pentru viitorul partidului: alegerea noii conduceri și schimbarea statutului.

La Congresul extraordinar al PSD vor lua parte, pe lângă membrii de partid, şi trei foşti preşedinţi ai PSD, care nu mai fac parte acum din partid, respectiv Adrian Năstase, Mircea Geoană şi Victor Ponta. Viorica Dăncilă, o altă personalitate care a scris istorie în PSD, fiind fost președinte al partidului, dar și premier, nu va participa.

De ce nu va merge Viorica Dăncilă la Congresul extraordinar al PSD

Am contactat-o pe Viorica Dăncilă pentru a afla de ce nu va merge la Congresul extraordinar al PSD, dacă a fost invitată personal de Sorin Grindeanu și ce transmite noii conduceri a PSD.

DC News: Ați fost invitată personal de Sorin Grindeanu la Cogresul PSD? De ce nu veți participa?

”Da, am fost invitată personal de domnul Sorin Grindeanu, având în vedere că am fost membru al Partidului Social Democrat, timp de 26 de ani. Pot să spun că, în istoria acestui partid, am și eu câteva pagini, pentru faptul că am fost atât președintele partidului, cât și premier, din partea partidului. Am multe cunoștințe și prieteni în PSD, aș fi participat la Congres, dar plec într-o delegație oficială în China și acest lucru a făcut imposibilă participarea mea”, a spus Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru DCNews.

Mesajul Vioricăi Dăncilă pentru Sorin Grindeanu și noua conducere a PSD

DC News: Ce transmiteți viitoarei noi conduceri a PSD?

”Să revină la valorile pe care Partidul Social Democrat le-a avut de-a lungul timpului. Să ia măsuri care să aducă încrederea în Partidul Social Democrat. Cred că, în România, este nevoie de un partid de stânga, care să ia măsuri pentru oameni, să vină cu un program economic pliat pe realitatea economică din România.

În ultima perioadă, Partidul Social Democrat a pierdut încrederea oamenilor, nu s-a intrat, pentru prima dată, în turul II al alegerilor prezidențiale. Am văzut și că scăderea în sondaje este substanțială și cred că trebuie să vadă unde s-a greșit. Să vină cu acele măsuri, prin care să arate solidaritatea față de oameni și să recâștige încrederea electoratului”, a transmis Viorica Dăncilă către viitoarea conducere a PSD.