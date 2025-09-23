Nicușor Dan, întâlnire cu liderii coaliției. Ce s-ar putea discuta

Președintele Nicușor Dan se întâlnește marți, la ora 11.00, cu liderii coaliției de guvernare, a anunțat Administrația Prezidențială. Deși agenda subiectelor nu a fost făcută publică, discuțiile se anunță tensionate, având în vedere temele sensibile din spațiul politic.

Un posibil punct de dezbatere ar putea fi moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului. Social-democrații au acuzat-o pe Diana Buzoianu că tergiversează avizele necesare pentru finalizarea unor hidrocentrale, blocând astfel proiecte strategice, în timp ce „securitatea energetică a României este grav vulnerabilizată”.

Pe agenda discuțiilor ar putea figura și situația plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază, măsură care expiră la finalul lunii. PSD susține continuarea acestei politici și a introdus chiar un amendament în Senat, prin vocea senatorului Daniel Zamfir, care a precizat că nu există implicații bugetare și că, în cazul în care Guvernul își schimbă poziția, inițiativa poate fi retrasă. Reamintim că Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a cerut intervenția ANAF în legătură cu adaosul comercial la alimentele de bază.

Decizie crucială la CCR pe tema pensiilor magistraților





Un alt subiect sensibil este decizia așteptată de la Curtea Constituțională, care miercuri va analiza mai multe sesizări privind legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului. Printre acestea se află și prevederile referitoare la pensionarea magistraților. O eventuală hotărâre de neconstituționalitate ar putea pune în dificultate Guvernul, mai mulți lideri politici afirmând că Executivul și-ar pierde legitimitatea. Printre aceștia se numără și preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care a spus și că "oamenii aşteaptă o guvernare justă, nu doar povară pe fiecare cetăţean sau taxe mărite, TVA mărit".

Posibila demisie a lui Ilie Bolojan

De altfel, premierul Ilie Bolojan a sugerat în mai multe rânduri că dacă proiectele pică la CCR, își va da demisia.

Coaliţia de guvernare ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situaţie, a declarat, luni, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, precizând că nu crede că se va ajunge ca premierul Ilie Bolojan să-şi dea demisia, transmite Agerpres.



"Comunicările publice pe care domnul prim-ministru le-a făcut în ultima perioadă, destul de des, pe această temă nu ştiu să existe alte discuţii. Nu cunosc să fie alte discuţii", a afirmat Abrudean, întrebat dacă, în momentul de faţă, mai este valabilă opţiunea premierului de a-şi da demisia dacă nu trece o parte din angajamentul pe care l-a făcut în Parlament.

În plus, nu este exclus ca liderii coaliției să discute și despre stabilirea datei pentru alegerile la Primăria Capitalei, termenul legal fiind deja depășit de la începutul lunii septembrie.

După întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan, liderii coaliției ar urma să continue consultările separat.