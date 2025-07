Parlamentari PSD, alături de AUR împotriva Guvernului Bolojan. Fost ministru PSD: Educația nu are culoare politică

Natalia Intotero, fost ministru și deputat PSD, a semnat alături de un senator și un deputat social-democrați, precum și de reprezentanți ai AUR, o scrisoare adresată Guvernului condus de Ilie Bolojan, în care solicită reconsiderarea măsurilor de austeritate aplicate în domeniul Educației.

Natalia Intotero: „Au fost un semnal de alarmă și o rugăminte”

„În urmă cu câteva zile, parlamentarii din județul Hunedoara au fost invitați la o discuție informală cu reprezentanții sindicatelor din învățământul preuniversitar. În această întâlnire, aceștia ne-au pus la dispoziție câteva documente și îngrijorarea acestora cu privire la impactul acestor măsuri. Am convenit, cu parlamentarii prezenți de la diferite partide politice, să realizăm acest document transmis către domnul prim-ministru. Nu este un document împotriva Guvernului României, împotriva premierului Ilie Bolojan sau împotriva lui ministrului Daniel David.

Documentul l-am transmis Guvernului României condus de Ilie Bolojan. A fost pus la dispoziția tuturor parlamentarilor prezenți. Dacă la vremea respectivă ar fi vrut mai mulți să-l semneze, ulterior unii s-ar răzgândit - nu-i condamnăm. Nu este un document prin care să aducem critici domnului ministru sau domnului prim-ministru. E un document prin care am prezentat situația care ne-a fost pusă la dispoziție de sindicate.

Scrisoarea am prezentat-o și conducerii PSD. A fost o discuție la nivelul județului Hunedoara. În 2023, am votat două legi ale Educației. La vremea respectivă, ne-am luat angajamentul ca educația să fie o prioritate. Fiecare județ are particularitatea sa din punct de vedere geografic, al locurilor de muncă pentru cetățeni. Aceasta este pârghia noastră, a parlamentarilor.

Au fost un semnal de alarmă și o rugăminte. Suntem conștienți de faptul că trebuie să fie luate anumite măsuri de reducerea deficitului bugetar. Dar rugămintea noastră este de a exista, din partea factorilor decidenți, discuții în momentul în care decid astfel de măsuri cu: reprezentanții UAT-urilor, primarii, părinții”, a declarat Natalia Intotero, la Antena 3 CNN.

Parlamentarii AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care va fi dezbătută astăzi, 14 iulie, începând cu ora 15:45, în plenul Parlamentului. --- Citește mai mult aici: Guvernul Bolojan, la prima încercare în Parlament. Moțiunea de cenzură ajunge la vot

Despre posibilitatea ca parlamentarii PSD să voteze în această după-amiază, Intotero a răspuns: „Noi nu vom vota moțiunea de cenzură”.

Semnatarii documentului sunt deputații Natalia Intotero (PSD), Ilie Toma (PSD), Tiberiu Barstan (AUR), senatorii Cristian Resmeriță (PSD) și Vasilică Potecă (AUR).

