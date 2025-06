PNL s-a hotărât: Intră la guvernare fără condiții. Mesajul transmis de Ilie Bolojan / Se întârzie investiții, o posibilă creștere a taxelor și impozitelor

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că partidul susține participarea la guvernare fără a condiționa acest demers de persoane sau funcții, asumându-și responsabilitatea „parțial” pentru situația actuală a țării.

PNL intră la guvernare - fără condiții cu privire la persoane

„Suntem la finalul unei ședinte de Birou Politic Național în care au fost discutate, în principal, două subiecte. Primul este legat de participarea PNL la guvernare. Al doilea a fost legat de organizarea unui congres, așa fel încât partidul să aibă o conducere aleasă în mod legitim.

În ceea ce privește participarea la guvernare, am făcut o informare corectă membrilor conducerii PNL. Cu privire la situația în care se regăsește țara noastră, cu privire la faptul că avem o responsabilitate parțială pentru ajungerea în această situație de care nu ne putem deroba.

De aceea, am propus colegilor să aprobe participarea PNL în guvernare, fără niciun fel de condiții legate de o persoană sau de alta. Cred că e corect să-i informăm pe cetățenii țării noastre cu privire la aspectele care țin de bugetul țării, pentru că le pot influența viața destul de mult, prin consecințele economice pe care le pot avea, dacă nu sunt gestionate corespunzător”, a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan.

Soluțiile propuse de liberali pentru redresarea economiei

„Suntem într-o situație complicată, pentru că, în afara cifrelor procentuale, care arată că avem, la sfârșitul anului trecut, un deficit de aproximativ 9% din PIB-ul României - poate nu părea îngrijorătoare, dar atunci când o raportăm, la modul explicit, la diferența dintre veniturile statului și cheltuielile acestuia, constatăm că avem venituri care sunt la nivelul a 570 de miliarde, la finalul anului trecut, respectiv cheltuieli de peste 720 de miliarde.

Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului român este de nivelul a 150 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 30 de miliarde de euro. Bani pe care statul român trebuie să-i împrumute, nu doar să acopere această diferență, ci să ia împrumuturi suplimentare pentru a acoperi și dobânzile la datoria externă pe care o avem. Care, din păcate, a crescut an de an în ultimii ani, așa fel încât spațiile de mișcare pe care orice guvern, care se va forma în perioada următoare și în anii următori, vor fi destul de mici, din cauza faptului că costurile cu dobânzile au crescut an de an, iar gradul de îndatorare va ajunge, la anul viitor, la peste 60% din PIB. Sunt niște sume foarte mari.

În termenii unei familii, trebuie să ne gândim că aceste sume trebuie împărțite la zeci de mii. Și ne dăm seama că, dacă o familie are 5.700 un venit și cheltuie mulți ani 7.200 de lei, e doar o problemă de timp până va avea probleme prin care nu-și mai poate susține cheltuielile, pentru că, împrumuturile pe care le ia de la bancă ca să cheltuie mai mult decât își permite, o vor aduce într-o situație dificilă. Aceasta este realitatea și trebuie să le spunem cetățenilor noștri.

Le-am prezentat colegilor această realitate și răspunderea pe care o are întreaga lume politică românească pentru a rezolva aceste probleme. Indiferent cine va fi în guvernare, va trebui să lucreze la un pachet complex de probleme, care, pe de o parte, să reducă cheltuielile de funcționare a statului, să elimine risipa și să cheltuiască eficient banul, să analizeze, să prioritizeze și să eșaloneze unele investiții, pentru că nu va mai fi posibil să fie toate investițiile semnate în ritmul în care s-a semnat până acum.

Și, de asemenea, să crească veniturile la bugetul de stat: în primul rând, printr-o colectare mult mai bună, și, deci, întregul pachet care va fi pus în practică trebuie adoptat în așa fel încât să nu bulversăm economia țării noastre, iar această perioadă de corecție să fie cu șocuri sociale cât mai reduse. Pentru aceasta, votul pe care l-au dat colegii - și a fost un vot cu o majoritate foarte mare, a fost să ne asumăm această răspundere de a participa la guvernare.

(...) Să punem greutate, în primul rând, pe partea de reducere de cheltuieli, iar apoi pe aspectele care țin de eventualele creșteri de taxe și de impozite. Acesta a fost mandatul pe care l-am primit și pe care, în zilele următoare, colegii care participă la aceste discuții legate de program, de măsurile care pot fi adoptate, îl vor pune în practică în aceste discuții. Avem un set de măsuri pe care îl vom susține în discuțiile din aceste zile”, a mai punctat Ilie Bolojan, luni după-amiază.

PNL își va alege o nouă conducere

Fostul președinte interimar al României a anunțat că, în urma rezultatelor slabe ale PNL la alegerile prezidențiale de anul trecut, partidul va organiza un congres extraordinar în termen de 45 de zile pentru alegerea unei noi conduceri, care să se bucure de legitimitate.

„Al doilea subiect a fost legat de partid. Avem o conducere interimară, care este rezultatul prost obținut de PNL în alegerile prezidențiale de anul trecut. Am fost nominalizați în calitate de interimari în conducerea PNL. Un partid, care este în guvernare, are nevoie de o conducere cu legitimitate, pentru a adopta decizii, a susține politici publice.

Având în vedere acest lucru, Biroul a aprobat organizarea unui congres extraordinar în următoarele 45 de zile, în așa fel încât să existe o conducere legitimă, care poate să susțină, din Parlament, politicile pe care PNL le gândește pentru România”, a mai anunțat acesta.

Citește și: Ședință crucială la PSD: Intră sau nu la guvernare? Bogdan Chirieac, analiza momentului: Eu mă întreb altceva. Asta e viitoarea mare dilemă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News