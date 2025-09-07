Guvernul Bolojan și testul moțiunilor. Motivele din spatele rămânerii PSD la guvernare

Coaliția de guvernare trece, duminică, prin testul moțiunilor de cenzură. Opoziţia a depus nu mai puţin de 4 astfel de moţiuni.

Analistul politic Bogdan Chirieac este convins că moțiunile de cenzură împotriva Guvernului Bolojan nu vor trece în Parlament. Totuși, el critică politica fiscală a Executivului, măsuri care, în opinia sa, vor duce țara în recesiune.

„Eu nu m-aștept ca una dintre moțiunile de cenzură să treacă și Guvernul să pice. Nu m-aștept la lucrul acesta. Sunt convins că, în ciuda discuțiilor care sunt - și sunt în mod real între PNL și PSD și USR, care nu se înțelege cu niciunul dintre cele două partide, nu cred că Guvernul Bolojan are a-și face emoții că pică la una dintre moțiuni. Mai departe, încotro mergem... direcția-i necunoscută!

Domnul Bolojan nu face ceea ce trebuie prin faptul că a majorat taxele și impozitele pentru mediul privat. Acest lucru va băga țara în recesiune, odată cu scăderea consumului. Dar asta e politica domniei sale și cele patru partide mari sunt de partea asta.

Tocmai ce s-a votat. S-a votat și anul trecut în decembrie, s-a votat și anul acesta, în mai. Poporul român nu are a-și reproșa nimic. A ieșit în conformitate cu votul pe care l-au dat. A, sigur, că onorabila CCR, de la sine putere, a împiedicat candidatura unor oameni. Da, lucrul ăsta nu se întâmplă des în democrație.

Altminteri, apariția domnului Nicușor Dan la Cotroceni este votată de poporul român. Dânsul a adus USR-ul, care era dat la o parte ca partid politic de către poporul român, ca urma a alegerilor de anul trecut, l-a adus în prim-plan! Și USR alături de Nicușor Dan, împreună, conduc țara în acest moment! Și apar toate problemele acestea despre care vorbim acum, în fiecare zi. Asta este!”, a declarat Bogdan Chirieac, în direct la Realitatea Plus.

Rămâne sau nu PSD la guvernare?

Analistul consideră că PSD se va retrage, la un moment dat, de la guvernare. Totuși, social-democrații au câteva motive pentru care rămân în executivul condus de Ilie Bolojan.

„La un moment dat, probabil că PSD se va retrage de la guvernare. Dar nu cred că domniile lor sunt hotărâte și nu au un plan în acest sens - dacă acest lucru se va întâmpla în această toamnă, în primăvara viitoare, în toamna viitoare. Este foarte greu de spus. Totul ține de evoluția economică a țării, pe de o parte.

Și mai e un motiv: reacția Bruxellesului. Bruxellesul nu își dorește instabilitate politică aici, în granița de Est. A fost doamna von der Leyen la Constanța, vor să facă un hub de securitate în România, să întărească această graniță. Avem un hop mare, alegerile din Republica Moldova, de pe 28 septembrie. Dacă pro-rușii câștigă acolo, se vulnerabilizează toată granița dintre România și Republica Moldova. E un hop mare acesta! Sunt și considerente interne, dar și externe, care țin împreună această coaliție la guvernare. Chiar dacă nu se iubesc deloc!”, a mai punctat analistul.

