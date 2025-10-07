€ 5.0916
Data actualizării: 14:21 07 Oct 2025 | Data publicării: 13:54 07 Oct 2025

Alegeri București/ Plăcuță suedeză vs. băieții buni de la guvernare. Zamfir îl face pe Drulă ”cetățean disperat”: E unica lui șansă
Autor: Roxana Neagu

ID315477_INQUAM_Photos_Pana_Tudor Daniel Zamfir/ sursă foto: Inquam Photos / Pană Tudor
 

PSD vrea alegeri locale pentru București oricând. Politic, sunt două variante în coaliția de guvernare.

”Am auzit un cetățean disperat înaintea mea care vorbea pe absolut lângă subiect. Eu îi înțeleg disperarea, e unica șansă probabil în viața domniei sale să se atingă de această candidatură” a spus Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, în intervenția la Digi24, referindu-se la Cătălin Drulă. Coaliția de guvernare stă pe un butoi de pulbere, așa cum se vehiculează în spațiul public, sau așa ar vrea unii membri ai coaliției să credem? 

Anterior declarației lui Daniel Zamfir, Cătălin Drulă a încercat să lege data alegerilor de candidați, spunând că ”alegerile nu se organizează în funcție de candidații care vor candida”. ”Întreaga discuție care leagă sau condiționează, printr-un șantaj, organizarea alegerilor de un anumit mod de a candida este una în afara legii” a susținut Drulă, el lansând ideea că PSD se opune organizării alegerilor locale pentru PMB din cauza neînțelegerilor din coaliție asupra candidatului sau formulei de candidatură.

Senatorul social-democrat a continuat: ”Eu, ca lider al senatorilor PSD, îl invit pe dl. Bolojan să decidă mâine, poimâine, oricând, data alegerilor pentru Primăria Capitalei. PSD nu-l împiedică pe dl. Bolojan să decidă când să se facă alegerile pentru Primăria Capitalei. Este strict prerogativa domniei sale. Îl invit, o rog să o facă la prima ședință de guvern”. 

Citește și:  Cu cine se războiește Drulă și-n numele cui? Candidatul invizibil pentru București are 3-0. Manipularea a pierdut la masa verde

Cu privire la decizia PSD, ”e o altă discuție” afirmă Daniel Zamfir. 

Plăcuță suedeză vs. băieții buni de la guvernare

”Noi, politic, am decis să fim în această coaliție, noi, PSD. Și ceilalți au decis același lucru. Politic, noi am stabilit câteva condiții: ne dorim ori să avem un candidat comun, ori fiecare partid membru al acestei coaliții să aibă candidat propriu. Altfel, ne trezim într-o coaliție politică izolați față de ceilalți” a declarat Sorin Grindeanu, luni. Liderul interimar al PSD a mai spus că ”De bună credință am intrat în această coaliție, nu ca să fim tratați ca ruda săracă”. 

Daniel Zamfir a reiterat acest ultim mesaj: ”PSD, la Primăria Capitalei, la alegeri, o să primească, din nou, plăcuțe suedeze și ciuma roșie, dar la guvernare, suntem băieții ăia buni, care trebuie să asigurăm stabilitatea. Adică să se hotărască partenerii noștri de coaliție”. 

În ceea ce privește data alegerilor, senatorul PSD a răspuns că ”oricând”: ”Când dorește dl. prim-ministru, numai să ne comunice și nouă”. 

psd
usr
pnl
politica
alegeri locale
alegeri bucuresti
coalitie
data alegeri bucuresti
