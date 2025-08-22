Provocările PNL și PSD în fața ofensivei USR. Petrache, detalii despre susținerea lui Drulă la PMB / video

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Alegeri în două tururi. Se vrea schimbarea jocului la alegeri. Lovitură în PNL: „Am greșit cu un singur tur” / video

Într-un dialog cu Bogdan Chirieac, analist politic, Marian Petrache, lider PNL, a explicat care sunt provocările cu care se confruntă Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat în contextul în care USR dorește pună mâna pe toate pârghiile de putere la nivel central.

„Credeți că există pericolul ca PNL să fie confiscat de USR?“, a întrebat Bogdan Chirieac, după care și-a argumentat întrebare prin faptul că „USR și-a anunțat candidatul la Primăria Generală a Capitalei - domnul Cătălin Drulă -, domnul Dan Barna cere organizarea de alegeri la București în octombrie sau noiembrie neapărat și spune că PNL trebuie să sprijine USR. Președintele e de la USR, primarul general vrea să fie de la USR, toate nodurile de rețea sunt de la USR, procurorii vor să-i pună de la USR etc“.

„În mod normal trebuie să existe un echilibru al puterilor și al funcțiilor de putere. PNL-ul, din punctul meu de vedere, nu poate să nu aibă candidat. Dacă PNL-ul era un partid precum Forța Dreptei, era mai fezabil să se lipească lângă altă formațiune, dar PNL-ul nu e în poziția asta și PNL-ul, cel puțin era un partid puternic.

De fapt, astăzi când vorbim, România are două partide, PSD și PNL, partide cu structuri puternice în fiecare localitate, cu structuri de dezbatere etc. Nu mai au aceeași calitate, din păcate“, a spus Marian Petrache, adăugând: „să ne amintim de perioada Adrian Năstase la PSD și perioada Theodor Stolojan, Mircea Ionescu-Quintus și Călin Popescu-Tăriceanu la PNL. Parcă erau alți lideri“.

„PNL și PSD au nevoie de o reformare, de o lămurire a criteriilor după care poți să reformezi, urgentă. Îmi e greu să cred că o poți face. Din punctul meu de vedere, cele două partide sunt confiscate de grupuri de interese din interiorul partidelor. Nu mai au treabă cu ceea ce trebuie să facă un partid politic și anume politici publice.

E vorba de o doctrină, iar în baza doctrinei vii în fața cetățenilor cu niște politici publice și cu niște oameni care au dovedit că pot duce la îndeplinire acele politici publice“, a mai zis Marian Petrache.

