Liderii PNL se întâlnesc în şedinţă la Vila Lac

"Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal se va reuni astăzi, 19 decembrie, începând cu ora 12, în ședință.

Ședința va avea loc la Vila Lac", transmite PNL.

Liberalii ar putea stabili, în această şedinţă, strategia pentru următoarea perioadă.

Joi, 18 decembrie, la ora 10:00, are loc şi o şedinţă de Guvern la Palatul Victoria. Printre subiectele aflate pe masa Executivului se află mai multe proiecte de lege, dar şi ordonanţe de urgenţă, după cum urmează.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Convenţiei Multilaterale pentru a Facilita Implementarea Pilonului Doi al Regulii de supunere la impozitare, adoptată la Paris, la 15 septembrie 2023, deschisă spre semnare la 2 octombrie 2023 şi semnată de România la Paris la 19 septembrie 2024

2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară

3. PROIECT DE LEGE pentru reglementarea datoriei publice aferente împrumutului acordat de Guvernul SUA, prin Departamentul Agriculturii şi Commodity Credit Corporation (CCC), în baza programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, pentru cumpărarea de bumbac fibră din SUA

II. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 16 alin.(1) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, precum şi a art. 15 alin.(1) din Legea nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA şi FEADR, aferente politicii agricole comune, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" finanțat de Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, derulat în perioada 1 aprilie 2022 - 30 iunie 2024

5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum şi a unor acte normative în domeniul sănătății

6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a unor autorităţi publice din domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

7. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru transmiterea unui bun aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Regiei Autonome ,,Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

8. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind trecerea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din subordinea Guvernului și din coordonarea Prim-Ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2025 şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea specială şi sesiunea iunie 2025

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1400/2022 pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional pentru Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - TALIS 2024

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind scoaterea bunului imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi Palatul Copiilor Vaslui

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru recunoaşterea Fundaţiei ,,Roma Education Fund România" ca fiind de utilitate publică

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind extinderea aplicării prevederilor Contractului colectiv de muncă înregistrat la nivelul sectorului de negociere colectivă 42 - Activități de Asigurare şi Reasigurare

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea codului de clasificaţie, denumirii, elementelor- cadru de descriere tehnică, actualizarea adresei poştale şi a valorii de inventar a două bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara, precum şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/2018 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național ,,Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an”, precum și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1031/2018

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri mobile

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui, aflată în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor clădire sediu şi teren, după caz, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor case de asigurări de sănătate aflate în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cuprinse în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Feldioara, judeţul Brașov

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Boroşneu Mare, judeţul Covasna

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de investiţii şi intervenţii în cazarma 705 Pitești"

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea normelor, procedurilor şi măsurilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 294/2024 privind reziliența entităților critice, precum şi pentru modificarea unor acte normative

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Unitatea Militară 0586 Miercurea Ciuc (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita), ca urmare a reevaluării

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara (Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiş), ca urmare a reevaluării

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,A.D. Ghica" al judeţului Teleorman

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General de Aviaţie - Unitatea Specială de Aviaţie Iaşi

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii, de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Vaslui din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.401/2025 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru susținerea crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru anul 2025

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Modernizare DN 2L Soveja-Lepşa km 60+145-km 76+277", precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ- teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea riscurilor pentru domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu - Piteşti" -Secţiunea 4 Tigveni -Curtea de Argeş

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Mocăniţa Transilvaniei ca fiind de utilitate publică

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Varianta de ocolire a Municipiului Iaşi - Etapa I - Varianta Sud Obiect 4 - Varianta trafic uşor (sector km 0+000- km 8+185) şi penetraţie Cartier Dacia", judeţul Iaşi, precum şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Variantă de ocolire a Municipiului Iaşi- Etapa I - Varianta Sud"

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii Autostrada Sebeş-Turda", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2025 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 799/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", precum şi modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 799/2019

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilului proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu - Făgăraş" , Tronson 2

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea liniei de cale ferată Apahida - Suceava, Subsecţiunea 3: Pojorâta Suceava", lucrare de utilitate publică de interes naţional

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băieuleşti şi Merişani din judeţul Argeş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2020

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Conduita Responsabilă în Afaceri pentru perioada 2026-2030

36. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon a zăcământului de lignit din perimetrul de exploatare Culmea Horăşti, judeţul Gorj

37. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon a zăcământului de apă minerală naturală carbogazoasă din perimetrul de exploatare Dealul Cetăţii, judeţul Harghita

38. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon a zăcământului de lignit din perimetrul de exploatare Roşioara Nord, judeţul Prahova

39. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Dezvoltarea unui sistem informatic digitalizat în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranța alimentelor (SIDISVA)"

40. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Informaţii Externe, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora in administrarea Serviciului de Informaţii Externe

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii de angajamente legale şi depășirea limitelor de plăţi la titlul de cheltuieli bugetare "Bunuri şi servicii", în luna decembrie 2025, conform prevederilor alin. (12) al art. XVII din OUG 52/2025, cu modificările şi completările ulterioare

2. MEMORANDUM cu tema: Depășirea limitelor de plăţi pe luna decembrie 2025, la titlul "Bunuri şi servicii", pentru Consiliul Concurenței

V. RAPOARTE

1. RAPORT privind justificarea creșterii datoriei publice la 31 decembrie 2024 şi propuneri de măsuri pentru menținerea acestui indicator la un nivel sustenabil

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 8 inițiative legislative