AUR anunţă că va ataca la CCR legile pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea

 Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că atacă la Curtea Constituţională proiectele Guvernului Bolojan.

"Astăzi, coaliţia PNL-PSD-UDMR-USR şi minorităţi a demonstrat din nou dispreţul total faţă de români, respingând în grabă, într-o zi de
duminică, moţiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan. În loc să respecte votul democratic şi dezbaterea parlamentară, Guvernul a ales să calce în picioare Constituţia şi să îşi asume, de cinci ori consecutiv, răspunderea pe proiecte care lovesc direct în profesori, pensionari, mame, studenţi şi antreprenori români. AUR va ataca la Curtea Constituţională patru proiecte impuse prin abuz", a transmis, duminică, AUR.

Formaţiunea precizează că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan. 

Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut, duminică, patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie, după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar. Toate cele patru moţiuni au picat la vot. 

