Data publicării: 12:30 19 Sep 2025

Nou partid suveranist pe scena politică. Bogdan Chirieac explică cine ar fi beneficiarii și pierzătorii

Autor: Ioan-Radu Gava
nicusor-dan-summit-nato-iunie-2025-4_78375900 Sursa foto: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat ipoteza apariției pe scena politică din România a unui nou partid suveranist/conservator.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, Bogdan Chirieac, analist politic, a comentat ipoteza apariției pe scena politică a unui nou partid suveranist/conservator, atât din punct de vedere al unei apropieri de Nicușor Dan, cât și al unei apropieri de Călin Georgescu.

„Apariția unui nou partid suveranist/conservator ar însemna o concurență foarte serioasă pentru AUR și pentru George Simion. Gelu Vișan, un apropiat al lui Călin Georgescu, a anunțat însă că nu se va forma, cel puțin în perioada următoare, un astfel de partid (n.r. raliat lui Călin Georgescu)“, a zis Bogdan Chirieac, adăugând că „un astfel de partid ar agita și mai mult apele în politica românească“.

„Nici nu văd cum ar putea să fie împiedicată apariția unei astfel de formațiuni, dacă domnul Călin Georgescu va dori. Cu siguranță, POT se va alătura imediat, probabil că și alți parlamentari, inclusiv din partidele tradiționale, din PSD și PNL, ar putea fi tentați să meargă în această mișcare, probabil că și câțiva primari nemulțumiți și probabil că va fi o hemoragie de parlamentari AUR“, a mai adăugat Bogdan Chirieac.

În privința posibilității ca și Nicușor Dan, președintele României, să își facă un partid prezidențial, conservator, Bogdan Chirieac a precizat.

„Probabil că domnul Nicușor Dan nu e mulțumit de USR, că nu ai cum să fii mulțumit de USR, dar totuși Nicușor Dan e fondatorul USR-ului. Nu cred că va face un partid conservator. Domnul Nicușor Dan nici nu s-ar potrivi și nici nu ar fi credibil. Există această idee că dorește un partid prezidențial - ar avea sens, pentru că ar căpăta o greutate politică - dar eu cred că se va baza pe USR, nu pe altă formațiune. Probabil că va fi o nouă conducere a USR-ului, care să îi fie apropiată. De altfel am văzut că e apropiat de Dominic Fritz.

Un nou partid conservator ar putea să facă domnul Călin Georgescu, iar asta l-ar ajuta, sau nu, în problemele pe care le are cu justiția în acest moment“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

