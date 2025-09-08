Cine este Camelia Sălcudean, noua președintă a REPER

"În cadrul Adunării Generale a membrilor, Partidul REPER - Reînnoim Proiectul European al României - şi-a ales liderii şi structurile de conducere centrale. La alegerile pentru preşedinţia REPER, niciun candidat nu a obţinut, în primul tur, majoritatea absolută a voturilor, aşa cum prevede statutul. Drept urmare, Consiliul Naţional a decis organizarea unui al doilea tur de scrutin pentru alegerea preşedintelui. REPER a acţionat cu respect faţă de principiile democratice, aplicând legea şi regulile interne, indiferent de costurile politice generate de nemulţumirea unuia dintre candidaţi. Camelia Sălcudean este noua preşedintă a Partidului REPER. Conducerea naţională este completată de doisprezece membri, aleşi pe baza regulii de egalitate de gen, şase poziţii fiind rezervate femeilor şi şase bărbaţilor conform unui comunicat de presă.

"Îmi asum mandatul de preşedintă aleasă a REPER cu dorinţa şi responsabilitatea de a construi un partid unit, în care fiecare membru contează şi contribuie. Doar prin coeziune internă, prin munca de echipă şi prin respectarea regulilor putem deveni forţa credibilă pe care oamenii o aşteaptă. Vom continua să colaborăm cu toţi cei care împărtăşesc valorile proeuropene şi reformiste, pentru a întări democraţia şi a aduce reforma reală de care România are nevoie. REPER nu este un proiect individual, ci o echipă de oameni competenţi şi dedicaţi, care lucrează împreună pentru un viitor european, modern şi demn al României", a declarat Camelia Sălcudean.

Camelia Sălcudean este din Cluj și se descrie pe Linkedin ”o persoană cu spirit de echipă, foarte metodică si organizată, genul care nu lasă pe mâine ceea ce trebuie făcut azi. Sunt autodidactă, vizionară, foarte flexibila și mă adaptez cu ușurintă tuturor situațiilor”. Experiența sa profesională a fost dezvoltată în zona de IT, aceasta dezvoltând și implementând aplicații informatice bancare.

Conducerea REPER



Structura Biroului Naţional al REPER este următoarea: vicepreşedinţi - Ana-Maria Boghean, Adela-Maria Şpaimoc, Simina Tulbure, Alin Prunean, Cezar Cobianu şi Cosmin Poteraş, membri - Irina Hatmanu, Steluţa Munteanu, Alina Stănescu, Mihai Andrei Beţa, Dan-Alexandru Roşu şi Marius Octavian Olaru. Simina Tulbure şi Dan-Alexandru Roşu provin din organizaţia de tineret REPER Youth.



Potrivit comunicatului, cei nouă reprezentanţi regionali desemnaţi sunt: Bogdan Toader - regiunea Bucureşti-Ilfov, Bogdan Marius Munteanu - regiunea Sud-Muntenia, Marcel Ivanov - regiunea Sud-Est, Adrian Slabu - regiunea Nord-Est, Florin Barbur - regiunea Nord-Vest, Nicolae Iorga - regiunea Centru, Constantin Brescan - regiunea Vest, Carmen Rodica Stângă - regiunea Sud-Vest şi Matei Puiu - Diaspora.



Au avut loc alegeri şi pentru noua conducere a organizaţiei de tineret REPER Youth. Copreşedinţi sunt Teodora Tărcuţă şi Andrei-Cezar Asanache, iar membri ai Biroului Naţional: Cristian-Andrei Stoian, Francesco Martinuţ şi Laurenţiu-Marinel Gogoriţă.



Mandatele de reprezentare ale tuturor membrilor aleşi sunt valabile pentru o perioadă de doi ani.





