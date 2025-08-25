Bogdan Chirieac, scenariu negru: USR va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. Haosul va guverna România

Actuala coaliție de guvernare, aflată sub conducerea premierului Ilie Bolojan, dă tot mai multe semne că se clatină serios, în timp ce presiunile sociale, economice și politice se acumulează. Măsurile din Pachetul 1, creșterea TVA, incertitudinile legate de statutul bugetarilor și de reforma administrativă, dar și protestele tot mai frecvente din stradă alimentează un climat de instabilitate și polarizare, împingând România spre un derapaj periculos. Situația este agravată de tensiunile interne din coaliție. Partenerii de la USR, acuzați de o agresivitate politică menită să-și impună oamenii în funcții-cheie indiferent de competențe, întrețin constant conflicte cu PSD, riscând să dinamiteze echilibrul fragil al guvernării, arată acuzațiile din interior. În acest context, atât analistul Bogdan Chirieac, la România TV, cât și un important lider liberal au tras semnale de alarmă, avertizând că actuala formulă politică se îndreaptă cu pași repezi spre implozie.

"Guvernul nu are măsuri viabile pentru a opri supărările oamenilor și protestele din stradă. Am și argumente în acest sens"

“Guvernul nu are măsuri viabile pentru a opri supărările oamenilor și protestele din stradă. Am și argumente în acest sens. Guvernul nu e capabil să îmbunătățească colectarea. Dacă vă uitați cu atenție, guvernul încearcă să nu mai dea el bani. A luat de la pensionari, a tăiat sporurile de la salariați, taie din banii pe care, în mod normal, trebuie să-i plătească chiar guvernul. Nu au nimic în ceea ce privește sporirea colectării, în special a TVA-ului.

Acolo găurile de TVA rămân neastupate. Mai departe, e o greșeală majoră că guvernul oprește investițiile statului. În momentul acesta, din cauza blocajului în administrație, privații nu mai investesc, practic. Nu sunt lăsați să investească, nu că n-ar vrea! Și atunci cel care investește e statul. Ori, se taie proiecte inclusiv din PNRR, pe motiv că nu există, și probabil motivul e real, cofinanțarea aceea de 15%. Păi, ia credite și fă cofinanțare. Totuși, 85% sunt bani europeni. Cofinanțarea aia ți-o scoți de nu știu câte ori.

Ei merg pe principiul ‘tăiem tot’. Cu ‘tăiat tot’ intri într-un ciclu vicios și automat intrăm în recesiune. Ce cere PSD e normal, dar nu cred că se poate realiza în condițiile actuale. Eu am încredere în USR că va rupe coaliția și va face praf și pulbere tot. E dorința președintelui nostru, domnul Nicușor Dan, fiindcă dânsul îi ține la guvernare. N-am nicio îndoială că USR va reuși să rupă această coaliție. Ce se va întâmpla? Haos! Haosul va fi cel care va guverna România, nu mai am nicio îndoială în momentul acesta”, a precizat Bogdan Chirieac, pe un ton ironic.

Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”

USR se prezintă în fața populației prin miniștrii din coaliția de guvernare, dar fără a ști ce înseamnă parteneriatul în această alianță guvernamentală, fiind caracterizat mai ales printr-o atitudine conflictuală față de PSD. Nu o spunem noi, o spune chiar un lider PNL.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru confirmă, într-un interviu pentru RFI, situația tensionată din coaliție, fiind poate primul politician care pune punctul pe ”i” și spune, cu subiect și predicat, ceea ce se vedea cu ochiul liber despre coaliția de guvernare, dar era mereu ascuns sub preș. Citește toată știrea aici!

