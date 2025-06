USR vrea taxă pe pensiile mici. Bogdan Chirieac: Mi-e teamă că e doar începutul. Lucrurile așa vor merge

În timp ce partidele negociază măsuri dure pentru evitarea colapsului financiar, USR propune o taxă de 100 de lei pentru pensionarii cu venituri între 1.200 și 2.500 de lei, plus impozit pe diferență. În paralel, pensiile speciale și bugetele partidelor rămân neatinse. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect.

Negocierile pentru viitorul guvern intră în linie dreaptă, însă consensul pare tot mai greu de atins. Partidele nu discută doar portofolii, ci și un set de măsuri economice dure, menite să evite colapsul financiar. Noile propuneri, care includ majorări de taxe și impozite, sunt atât de nepopulare încât niciun actor politic nu pare dispus să și le asume frontal. În spatele ușilor închise, discuțiile au devenit tensionate, mai ales că planul economic ar urma să fie prezentat public în următoarele zile.

Cea mai controversată propunere vine din partea USR, care sugerează ca pensionarii cu venituri mici – între 1.200 și 2.500 de lei – să plătească o contribuție lunară de 100 de lei pentru asigurarea medicală. Sumele care depășesc acest prag ar urma să fie impozitate cu 10%, în timp ce pensiile speciale și finanțarea partidelor rămân neschimbate. Măsura a provocat o ruptură în dialogul dintre USR și PSD, care susține o viziune diferită asupra echilibrării bugetului. Negocierea finală este programată pentru mâine, iar prima variantă oficială a planului ar putea fi prezentată imediat după aceea. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect într-o intervenție la România TV.

"Măsura este generată de votul românilor"

„Măsura este generată de votul românilor. USR-ul, de exemplu, a fost votat, nu? A dat președintele României. PSD a majorat pensiile în septembrie și Marcel Ciolacu nu a intrat în turul 2. A intrat doamna Lasconi de la USR. Apoi, câteva luni mai târziu, a intrat în turul 2 domnul Nicușor Dan și domnia sa a și câștigat alegerile. Mai există limită în politică? Eu știu, nu cred. Ba nu, mai există. Nu se atinge nimeni de sinecurile celor de la putere, de bugetele partidelor și de pensiile speciale. Dacă nu ne atingem de ele, pare că o să ajungem la incapacitate de plată. Să rămână restul fără, nu dânșii. Pe dânșii îi plătim. Îi plătim din cât mai este. Țara asta produce, totuși. Nu mai produce pentru toată lumea. Pensiile speciale o să fie plătite sigur, indiferent de ce se întâmplă. Domnul Enache de la CCR se duce lunar acasă cu 20.000 de euro. Nu plătește o taxă de solidaritate. Cum să plătească domnia sa? Plătește pensionarul cu 1.200 de lei. El nu are nicio putere. Domnul Enache are putere mare, am văzut, la Curtea Constituțională. Termină mandatul și pleacă cu a doua pensie specială. În caz că nu știați, ca să vă fac seara mai frumoasă, legea permite să ai mai multe pensii speciale. Înțeleg că sunt și cu câte 3 pensii speciale. Lucrurile așa vor merge. Mi-e teamă că e doar începutul”, a explicat Bogdan Chirieac.

