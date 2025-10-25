Corneliu Ștefan, la Conferința Județeană a PSD Dâmbovița: Oamenii ne-au făcut să înțelegem ce așteaptă de la noi

"De la Dâmbovița s-a transmis astăzi un mesaj clar: este momentul mobilizării, al unității și al responsabilității. Pentru PSD, asta înseamnă să rămână aproape de oameni – un partid care ascultă, înțelege și caută echilibrul.

Intrăm într-o etapă nouă, în care ne definim prioritățile și direcția

Pe 7 noiembrie, Partidul Social Democrat deschide un nou capitol, cu o viziune clară și cu dorința de a face lucrurile altfel.

Pentru PSD, schimbarea nu poate însemna doar rotația unor persoane, ci, mai ales, o schimbare de atitudine și de viziune. Mai mult ca oricând, partidul trebuie să redevină vocea celor care muncesc, a celor care trăiesc din munca lor și a comunităților care au așteptări de la noi.

Discuția nu trebuie să fie despre cine este mai vizibil sau mai vocal, ci despre România: despre măsuri economice sustenabile, despre o viziune clară pentru agricultură, educație, sănătate și mediul de afaceri. PSD trebuie să rămână partidul soluțiilor reale, nu al promisiunilor", a precizat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

Oamenii ne-au făcut să înțelegem, clar și fără ocolișuri, ce așteaptă de la noi

"Și tocmai de aceea trebuie să-i recâștigăm pe cei pe care i-am îndepărtat, fie prin decizii greșite, fie prin lipsa unei comunicări coerente. Aceasta presupune o reorganizare serioasă, din teritoriu până la ultima organizație locală și o pregătire temeinică pentru primele examene electorale – alegerile locale.

PSD trebuie să vină în fața oamenilor cu candidați competenți, respectați în comunitățile lor și cu proiecte concrete de dezvoltare locală.

Vom intra într-un proces de analiză și reorganizare internă. Consolidăm echipele locale, ascultăm vocea fiecărui membru și lucrăm pentru ca PSD Dâmbovița să rămână o organizație unită și respectată.

România are nevoie de echilibru, seriozitate și de un PSD puternic. Un partid așezat, care nu doar vorbește, ci se ocupă și rezolvă probleme reale, un partid care simte viața de zi cu zi a oamenilor și care rămâne acolo, aproape de ei.

În ultimele săptămâni, asistăm la o campanie de discreditare a liderilor PSD, parte a unui plan bine coordonat. Nu vom răspunde prin atacuri, ci prin muncă, responsabilitate și rezultate.

Pentru că, atunci când aceste lucruri lipsesc, cei care pierd sunt oamenii



Congresul din 7 noiembrie trebuie să fie un pas spre unitate și echilibru, în care să arătăm că știm cine suntem și încotro vrem să mergem, pentru că România are nevoie de un PSD unit, stabil și aproape de oameni.

Iar noi putem să-l construim zi de zi, cu responsabilitate.

Și suntem pregătiți să demonstrăm că social-democrația românească poate însemna, din nou, stabilitate, încredere și dezvoltare", a declarat Corneliu Ștefan.