Data actualizării: 20:56 13 Oct 2025 | Data publicării: 20:52 13 Oct 2025

Revenire neașteptată la conducerea PSD. Numele surpriză care i se alătură lui Sorin Grindeanu
Autor: Roxana Neagu

Un nume din PSD revine în conducerea centrală. 

Retras la Bruxelles în ultimii ani, europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunțat, astăzi, că acceptă candidatura la funcția de secretar general al partidului, alături de Sorin Grindeanu. 

Citește și: 

EXCLUSIV Update: Informații de ultimă oră despre Congresul PSD. Grindeanu: Am renunțat la ideea de partid progresist

 

”Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, cu conştientizarea responsabilităţii pe care o implică. Pentru mine, politica înseamnă oameni şi rezultate care se văd în viaţa lor de zi cu zi, iar acest principiu va sta la baza activităţii mele în această funcţie. Reorganizarea PSD în vederea alegerilor viitoare este, în primul rând, o muncă de echipă, iar noi, la Dolj, am lucrat ca o echipă formată din oameni profesionişti şi dedicaţi, reuşind să ne clasăm pe primul loc, ca număr de voturi, dintre organizaţiile judeţene ale PSD, la toate alegerile din ultimii 12 ani. Acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că am înţeles mesajul şi nevoile oamenilor", a scris Claudia Manda, pe Facebook. 

Europarlamentarul consideră că viitoarea conducere naţională a PSD trebuie să redobândească încrederea românilor, dar şi să găsească cele mai bune soluţii de organizare internă, "astfel încât să se asigure de participarea la vot a fiecărui simpatizant". 

Citește și: 

Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani

 
 

”Am avut perioade în care PSD a guvernat bine, cu rezultate notabile în plan economic, cu cele mai mari creşteri de venituri pentru populaţie, cu investiţii record, dar scorul electoral nu a fost unul pe măsură. Pentru că greşelile au fost tactice şi nu de guvernare”, a conchis acesta. 

Congresul PSD, unde va fi aleasă noua conducere, va avea loc pe 7 noiembrie.

claudiu manda
congres psd
sorin grindeanu
psd
conducere psd
