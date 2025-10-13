€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 16:12 13 Oct 2025 | Data publicării: 15:40 13 Oct 2025

EXCLUSIV Informații de ultimă oră despre Congresul PSD. Când va fi de fapt și ce se va decide
Autor: Ioana Dinu

sorin grindeanu _INQUAM_Photos_Octav_Ganea
 

Urmează Congresul PSD.

Partidul Social Democrat se pregătește pentru Congresul din 8 noiembrie, conform surselor DC News, un eveniment care marchează schimbări importante atât în conducere, cât și în statutul formațiunii.

Inițial, congresul era planificat să se desfășoare pe două zile, însă s-a decis comprimarea calendarului:
Pe 7 noiembrie va avea loc Comitetul Politic Național (CPN), unde vor fi stabilite detaliile tehnice și forma finală a modificărilor statutare.

În cadrul congresului, va fi o singură moțiune și se va decide componența noii echipe de conducere.
Printre modificările de statut se află și una cheia: Procedura de vot în caz de vacantare a funcției de președinte al partidului, adică ce se întâmplă dacă liderul își dă demisia sau nu își mai poate exercita mandatul.

Votul nu se va mai face pe buletine clasice, ci electronic, cu tabletă, pentru a asigura un proces mai rapid și mai transparent.

Congresul din 8 noiembrie va consfinți, astfel, schimbarea de echipă la vârful partidului, dar și modernizarea regulilor interne privind conducerea și luarea deciziilor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Mamă și copilul său de 2 ani, spulberați pe o trecere de pietoni în București
Publicat acum 22 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat acum 22 minute
Analfabetismul funcțional: Prof. univ. dr. Lavinia Betea, cauze și soluții posibile, la DC Edu - VIDEO
Publicat acum 24 minute
MAI, proiecte de 3 miliarde de euro prin programul SAFE: Armament, drone și altele
Publicat acum 42 minute
Impact devastator între două trenuri în Slovacia: Aproape 100 de persoane rănite, două în stare critică
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 18 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
Publicat acum 6 ore si 0 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close