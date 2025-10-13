Partidul Social Democrat se pregătește pentru Congresul din 8 noiembrie, conform surselor DC News, un eveniment care marchează schimbări importante atât în conducere, cât și în statutul formațiunii.

Inițial, congresul era planificat să se desfășoare pe două zile, însă s-a decis comprimarea calendarului:

Pe 7 noiembrie va avea loc Comitetul Politic Național (CPN), unde vor fi stabilite detaliile tehnice și forma finală a modificărilor statutare.

În cadrul congresului, va fi o singură moțiune și se va decide componența noii echipe de conducere.

Printre modificările de statut se află și una cheia: Procedura de vot în caz de vacantare a funcției de președinte al partidului, adică ce se întâmplă dacă liderul își dă demisia sau nu își mai poate exercita mandatul.

Votul nu se va mai face pe buletine clasice, ci electronic, cu tabletă, pentru a asigura un proces mai rapid și mai transparent.

Congresul din 8 noiembrie va consfinți, astfel, schimbarea de echipă la vârful partidului, dar și modernizarea regulilor interne privind conducerea și luarea deciziilor.