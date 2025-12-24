Adrian Năstase: Corupția guvernamentală este denunțată întotdeauna la timpul trecut

”Crăciunul înseamnă, pentru fiecare dintre noi, pretextul de a gândi viitorul cu rănile trecutului vindecate, scrie Adrian Năstase. Așteptăm, fiecare separat sau în familie, un început care să nu mai însemne durere și nostalgii, ci doar recunoștință.

Mă întreb, totuși, ne place oare să ne îmbătăm, în fiecare an, cu iluzia că sărbătorile de iarnă se aseamănă cu tasta delete a calculatorului, ce șterge într-o fracțiune de secundă ceea ce nu ne place din trecut, dându-ne șansa de a privi cu speranță viitorul? Probabil…

M-am gândit să vă reamintesc, acum când se încheie anul 2025, câteva „reguli și principii” amare, decurgând din ideea fundamentală care stabilește că, dacă ceva se poate defecta, atunci se defectează sigur (Legea lui Murphy). Probabil că ele se vor aplica și în 2026:

„În orice organizație există o persoană care știe cum merge treaba. Acea persoană trebuie concediată”;

„Corupția guvernamentală este denunțată întotdeauna la timpul trecut”;

„O concluzie reprezintă un moment în care ne-am plictisit de gândit”;

„Progresul nu constă în înlocuirea unei teorii greșite cu una corectă, ci în înlocuirea unei teorii greșite cu una care este mai subtil eronată”;

„Majoritatea oamenilor se merită unul pe altul”;

„Cel care râde la urmă, probabil că nu a înțeles gluma”;

„Dacă faptele reale nu corespund teoriei (sau rechizitoriului – n.b.), trebuie să scăpăm de ele”;

„Pentru a obține un credit, mai întâi trebuie să dovedești că nu ai nevoie de el”;

„Câteodată, oamenii se împiedică de adevăr, dar, de cele mai multe ori, se ridică și merg mai departe” (comentariu al lui Churchill).

Vă doresc, dragi prieteni, să aveți sărbători fericite, alături de cei dragi, să uitați lucrurile rele din anul care se încheie și să renașteți în speranță, în credință și în iubire”, își încheie postarea Adrian Năstase.