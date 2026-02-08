Participă România la Consiliul de Pace? Traian Băsescu, mesaj pentru Nicuşor Dan. "Ne dorim relaţia cu SUA, dar ne-am născut în Europa". Chirieac spune de ce depinde decizia

Întrebat ce răspuns ar da invitaţiei, Traian Băsescu a spus iniţial că nu vrea să îi dea sfaturi lui Nicuşor Dan, dar ulterior a transmis că "analiza mea este că nu m-aș fi grăbit fără să mă consult cu europenii care au salvat Groenlanda".

Traian Băsescu a spus că România trebuie să menţină parteneriatul strategic cu SUA, dar trebuie să aibă grijă şi de alianţele europene, în cadrul emisiunii moderate de Ioan Korpos.

"Cred că președintele Dan va trebui să aibă consultări cu principalele state din Uniunea Europeană, cu principalii noștri parteneri, cu cei de la care primim 10 miliarde anual. Trebuie să ținem cont de faptul că ne dorim relația cu SUA, dar ne-am născut în Europa și aici vom trăi.

E extrem de important să revitalizăm relația cu SUA, s-o revitalizăm, nu s-o reînființăm, că nu avem ce reînființa, să ținem cont de faptul că și Statele Unite au nevoie de România, nu doar noi de ei”, a completat Traian Băsescu.

Bogdan Chirieac spune că decizia lui Nicuşor Dan depinde de alte state mari ale UE

În aceeaşi emisiune, analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit şi a spus că participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace va depinde de participarea altor state mari europene.

"Eu nu cred că Nicușor Dan va lua decizia să meargă la Washington dacă alte state mari ale UE vor lua decizia să nu meargă. Dacă Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, chiar dacă nu e în UE, vor lua decizia să nu participe la Consiliul pentru Pace, nu cred că Nicușor Dan va participa, pentru că asta înseamnă că alegi tranșant.

Eu aș vedea mesajul lui ca un mesaj diplomatic, probabil că e mâna domnului Marius Lazurca, ambasador cu experiență, în care spune că ne trebuie detalii, ce înseamnă asta, dacă participăm nu vrem să deranjăm.

Mi-e greu să cred că după ce i-a adus la guvernare deși nu era nicio nevoie de ei, de USR, Nicușor Dan ar renunța acum la USR, după ce toate structurile statului au fost infestate de ideologie neomaxistă și cu oamenii din acest partid puși la toate nodurile de rețea.

Mi-e greu să cred că Nicușor Dan va face aceste gesturi tranșante, mai ales că Trump se luptă cu mișcarea Sorosistă în SUA, cu rezultate nu pline de succes întotdeauna", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, în direct la România TV.

Ce doi au avut şi un scurt dialog.

"Parteneriatul acesta strategic cu SUA, nu se strică, având în vedere că Trump este impulsiv în deciziile pe care le ia? Faptul că a chemat România să participe, nu am dat un răspuns. Acum ne invită la Washington, dar nu ne ducem dacă nu merg Franța, Olanda, Germania, Italia... Trump o să treacă cu vederea România?", a spus Bogdan Chirieac.

"Și dacă nu trece la ce îi folosește? Credeți că parteneriatul strategic cu SUA a fost făcut de mila noastră sau de dragul nostru? A fost făcut din dublu interes! Și noi și americanii au interes să fie consolidați la flancul Estic al UE", a spus Traian Băsescu, care a completat că "România are relații cu SUA de foarte multă vreme, dar nu suntem în fața unui angajament al președintelui, ci în fața unui timp de reflexie, păcat că aflăm că domnul președinte ar vrea să se clarifice doar în relația cu SUA.

Eu sunt convins că vrea să își modifice poziția în primul rând în raport cu membrii Uniunii Europene. România trebuie să țină cont de relațiile internaționale de după terminarea războiului din Ucraina: relația cu China, cu Rusia. Germania și Franța deja doresc să reia legătura cu Moscova", a spus Traian Băsescu.

Ce a spus Nicuşor Dan

"Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie.

Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii.



De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei", a scris Nicușor Dan, pe Facebook.