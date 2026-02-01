€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Politica Adrian Năstase îi "mulțumește" Dianei Buzoianu: "Urșii au început să se poarte civilizat cu oamenii"
Data actualizării: 15:27 01 Feb 2026 | Data publicării: 13:59 01 Feb 2026

Adrian Năstase îi "mulțumește" Dianei Buzoianu: "Urșii au început să se poarte civilizat cu oamenii"
Autor: Bogdan Bolojan

adrian nastase si diana buzoianu

Adrian Năstase a transmis un mesaj ironic în privința problemei urșilor.

Fostul premier Adrian Năstase îi "mulțumește” ministerului Mediului Diana Buzoianu, pentru modul în care a reușit să "educe” animalele sălbatice. Acesta a postat inclusiv un filmuleț care arată un urs pe străzile comunei Cornu. 

Năstase descrie, pe un ton satiric, o realitate îngrijorătoare în care urșii par să fi preluat controlul spațiului public: 

"La Cornu, in urma demersurilor si măsurilor luate de doamna ministru Buzoianu, urșii se poartă extrem de civilizat cu locuitorii comunei. Astfel, am constatat in zona noastră, ei circulă disciplinat numai pe stradă, nederanjând traficul si pietonii. Si, de regulă, vin in vizită la amurg când sunt mai puțini copii pe stradă.

Iată, un exemplu de politică ințeleaptă a ministrului mediului, in care omul colaborează cu natura. Asteptam, totuși, un RoAlert care să ne indice intre ce ore putem iesi pe stradă ca să nu deranjăm urșii care ne vizitează," a transmis Adrian Năstase. 

Situația urșilor din România 

România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni din Uniunea Europeană (estimată oficial între 6.000 și 8.000 de exemplare, deși unele asociații de vânători susțin că numărul este mult mai mare). Concentrarea mare de exemplare într-un habitat care se restrânge forțează animalele să coboare în zonele locuite.

După tragedii recente (cum a fost cazul tinerei ucise pe traseul Jepii Mici), Parlamentul a aprobat legi care permit cote de recoltare mai mari, însă implementarea rămâne una controversată, sub lupa ONG-urilor. 

Ursul brun este o specie strict protejată la nivel european prin Directiva Habitate, ceea ce înseamnă că vânarea acestuia în scop sportiv sau pentru trofee este interzisă încă din 2016. Acest statut legal oferă României responsabilitatea de a menține populația de urși într-o stare de conservare favorabilă, însă creează și un blocaj birocratic: orice intervenție "letală" asupra exemplarelor periculoase necesită derogări speciale de la Ministerul Mediului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

urs
adrian nastase
diana buzoianu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Prețurile record la aur îi fac pe chinezi să ia cu asalt automatele care schimbă bijuteriile în bani / Video
Publicat acum 32 minute
De ce ne certăm pe lucruri mici. Ce ascunde conflictul în cuplu
Publicat acum 35 minute
Noi negocieri directe între Ucraina, Rusia și SUA. Zelenski: „Dorim o încheiere reală și demnă a războiului”
Publicat acum 40 minute
Consilierul unui premier din UE își dă demisia după acuzații explozive în dosarul Epstein
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Democrații câștigă alegerile anticipate din Texas. Probleme pentru Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 30 Ian 2026
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 31 Ian 2026
El este Mariano Barbacid, speranța din Spania pentru întreaga lume: Tocmai a descoperit tratamentul pentru cancerul de pancreas
Publicat pe 30 Ian 2026
A murit actrița Catherine O'Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă
Publicat pe 31 Ian 2026
Orice ar face un ministru USR nu va fi dat afară. Bogdan Chirieac: Cine este, de fapt, Ilie Bolojan
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close