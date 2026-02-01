Adrian Năstase îi "mulțumește" Dianei Buzoianu: "Urșii au început să se poarte civilizat cu oamenii"

Fostul premier Adrian Năstase îi "mulțumește” ministerului Mediului Diana Buzoianu, pentru modul în care a reușit să "educe” animalele sălbatice. Acesta a postat inclusiv un filmuleț care arată un urs pe străzile comunei Cornu.

Năstase descrie, pe un ton satiric, o realitate îngrijorătoare în care urșii par să fi preluat controlul spațiului public:

"La Cornu, in urma demersurilor si măsurilor luate de doamna ministru Buzoianu, urșii se poartă extrem de civilizat cu locuitorii comunei. Astfel, am constatat in zona noastră, ei circulă disciplinat numai pe stradă, nederanjând traficul si pietonii. Si, de regulă, vin in vizită la amurg când sunt mai puțini copii pe stradă.

Iată, un exemplu de politică ințeleaptă a ministrului mediului, in care omul colaborează cu natura. Asteptam, totuși, un RoAlert care să ne indice intre ce ore putem iesi pe stradă ca să nu deranjăm urșii care ne vizitează," a transmis Adrian Năstase.

Situația urșilor din România

România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni din Uniunea Europeană (estimată oficial între 6.000 și 8.000 de exemplare, deși unele asociații de vânători susțin că numărul este mult mai mare). Concentrarea mare de exemplare într-un habitat care se restrânge forțează animalele să coboare în zonele locuite.

După tragedii recente (cum a fost cazul tinerei ucise pe traseul Jepii Mici), Parlamentul a aprobat legi care permit cote de recoltare mai mari, însă implementarea rămâne una controversată, sub lupa ONG-urilor.

Ursul brun este o specie strict protejată la nivel european prin Directiva Habitate, ceea ce înseamnă că vânarea acestuia în scop sportiv sau pentru trofee este interzisă încă din 2016. Acest statut legal oferă României responsabilitatea de a menține populația de urși într-o stare de conservare favorabilă, însă creează și un blocaj birocratic: orice intervenție "letală" asupra exemplarelor periculoase necesită derogări speciale de la Ministerul Mediului.