Agențiile de turism critică declarațiile „ministrei TikTok” Diana Buzoianu. Problemele de pe litoral analizate

Agențiile de turism au reacționat imediat după ce Diana Buzoianu, ministra Mediului, a semnalat descoperirea deversărilor ilegale și a zeci de construcții neautorizate pe litoral. Într-un comunicat oficial, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a transmis că transformarea unei „probleme vechi și cunoscute” într-un „spectacol politic de moment” nu ajută deloc sectorul turistic. Mai mult, organizația a subliniat că lipsa unei infrastructuri adecvate de canalizare este cauza reală a ilegalităților descoperite pe plajele românești.

„Nu poţi ignora o problemă 20 de ani şi apoi să pretinzi că o rezolvi în câteva zile, aruncând vina pe cei care au ţinut litoralul funcţional. Turismul românesc nu poate fi gestionat prin clipuri şi reacţii de moment. Nu avem nevoie de o 'ministră TikTok', ci de politici publice serioase, investiţii reale şi asumare”, a mai spus ANAT.

Descoperiri alarmante pe litoral

Reacția Asociației vine după ce Diana Buzoianu a declarat, într-un interviu la Radio România Actualități, că inspectorii ministerului au identificat peste o sută de construcții ilegale, fose septice abandonate și instalații neautorizate care deversau deșeuri în mare.

Patronatele din turism au precizat că realitatea semnalată există, însă problema este structurală. Potivit lor, statul român nu a asigurat infrastructura necesară. În comunicatul transmis de ANAT, se menționează: „Nu contestăm realitatea semnalată. Da, există soluţii improvizate pe litoral. Dar ceea ce omite doamna ministru este esenţial: aceste soluţii sunt consecinţa directă a unui eşec sistemic al statului român, care, timp de peste 20 de ani, nu a fost capabil să asigure infrastructura minimă de canalizare. Este uşor să descoperi 'probleme' şi să arăţi cu degetul. Este mult mai greu să îţi asumi faptul că instituţiile statului au tolerat, ani la rând, această situaţie, fără să ofere alternative.”

Președintele ANAT, Alin Burcea, a subliniat că în loc să fie sprijinit, turismul românesc a devenit țintă pentru atacuri publice. „Se pare că turismul, în loc să fie sprijinit, este ţinta tuturor. Mai bine închidem tot şi ne declarăm ţara non-turistică”, a spus Burcea.

Lipsa statului și efectele asupra operatorilor

Organizația atrage atenția că, în absența unei implicări reale a statului, fiecare operator turistic este lăsat să se descurce cum poate. „Operatorii nu sunt cauza problemelor, ci efectul lor. Au investit milioane, au dezvoltat servicii, au ținut litoralul în viață și au atras turiști, în timp ce statul, prin instituții precum Apele Române, s-a limitat să încaseze redevențe fără a livra infrastructura necesară”, explică ANAT.

Costuri mai mari pentru sezonul estival 2026

Conform organizației, declarațiile „iresponsabile” privind închirierea plajelor au dus la creșterea costurilor pentru sezonul 2026. Acestea se vor regăsi inevitabil în prețurile plătite de turiști și în competitivitatea litoralului românesc. „Asistăm la o combinaţie de declaraţii populiste şi măsuri incoerente, care duc exact în aceeaşi direcţie, dar fără asumare. Eliminarea soluţiilor existente, fără a pune nimic în loc, nu este reformă. Este blocaj”, avertizează ANAT.

Fără intervenții rapide și concrete, plajele riscă să devină „spaţii improprii”, iar experiența turiștilor va fi afectată grav, mai arată organizația. Sezonul estival 2026, în lipsa investițiilor și a autorizațiilor din ce în ce mai greu de obținut, este „pus sub semnul întrebării”.

Diana Buzoianu vorbește de controale continue pe litoral

Ministra Mediului a declarat la Constanța că plajele nu trebuie să fie un „vest sălbatic” și că turiștii trebuie să aibă parte de servicii minimale și siguranță. Ea a precizat că, în prezent, nu mai există construcții ilegale pe plajă și că licitațiile în derulare pentru închirierea sectoarelor vor include „dezvoltare economică corectă, cu respectarea legislației”.

Buzoianu a mai subliniat că verificările vor continua pe întreg litoralul, astfel încât toate plajele să fie sigure pentru turiști, fără riscuri legate de fose septice sau alte construcții neautorizate.

