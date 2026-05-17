Vremea București. Anunțul meteorologilor pentru următoarele zile. Prognoza meteo actualizată

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele zile, pentru București.
Vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 9...11 grade.
Regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu cele din intervalul anterior, valori apropiate de cele normale datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări și probabilitate mai mare de ploaie seara și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar cea minimă va fi de 12...14 grade.
Vremea va fi normală sub aspect termic, dar și în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza și seara, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, însoțite de descărcări electrice, cu o probabilitate mai mare în a doua parte a zilei și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul a 24 de grade, iar cea minimă va fi de 13..14 grade.
Evoluția vremii până în 22 mai
Valorile termice, cu ușoare variații de la o zi la alta, se vor situa în general în jurul celor normale perioadei. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată, astfel mai ales în timpul după-amiezilor vor fi averse.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci