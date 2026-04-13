Un ”super” El Nino schimbă complet vremea: ”cel mai puternic din ultimii 140 de ani”. Urmează temperaturi record

Există o probabilitate mare ca fenomenul cunoscut sub numele de ”El Nino” să apară în această vară și ar putea fi excepțional de puternic. Un așa-numit „super El Nino” ar putea amplifica evenimentele meteorologice extreme și ar putea împinge temperaturile globale la valori record anul viitor, dacă se dezvoltă, potrivit experților.

Meteorologii urmăresc îndeaproape modelele climatice care se dezvoltă în Oceanul Pacific, ceea ce va permite predicții mai puternice despre ce va urma în 2027.

Un ”super” El Nino va lovi în 2027

Un El Nino puternic ar plasa anul 2027 în cursa pentru a doborî recordurile globale de căldură și ar putea produce o serie de efecte devastatoare, de la furtuni supraalimentate până la secetă, în funcție de regiunea lumii.

Deși nu este „o certitudine”, climatologul și directorul media al Climate Central, Tom Di Liberto, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că semnalele pentru El Niño sunt prezente. Previziunile de primăvară nu pot ține cont de schimbările neașteptate care se pot produce în timpul verii, a adăugat el, dar „riscul este suficient de mare”.

În prezent, condițiile meteo se schimbă de la La Niña la un model neutru, conform celor mai recente perspective ale Centrului de Predicții Climatice din SUA, publicate pe 6 aprilie, dar modelele arată o probabilitate de 62% ca El Niño să apară în această vară și să persiste cel puțin până la sfârșitul anului, iar în 2027 să prindă noi puteri.

Un ”super” El Niño este un eveniment rar, caracterizat de temperaturi la suprafeța mării care cresc până la cel puțin 2°C. Acest lucru s-a întâmplat doar de câteva ori din 1950 și doar o dată temperaturile au depășit 2,5°C.

Dr. Paul Roundy, profesor de Științe Atmosferice și de Mediu la Universitatea din Albany, consideră că există „un potențial real pentru cel mai puternic eveniment El Niño din ultimii 140 de ani”. Dr. Andy Hazelton, cercetător asociat la Universitatea din Miami, a notat: „Toate modelele și observațiile indică în aceeași direcție: un El Niño foarte puternic, cu impact semnificative asupra climei globale în acest an” arată The Guardian.