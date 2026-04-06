Ultimele informații de la meteorologi despre vremea de Paști. Prognoza meteo actualizată

Astăzi, în țară ”valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 25 de grade. Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, dar cu înnorări în celelalte zone. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse, ziua în Moldova, Maramureș, Crișana și în Transilvania, iar noaptea în Moldova și în Dobrogea. La munte, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali, îndeosebi pe parcursul nopții, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari local în jumătatea de nord a țării (în general de 50...60 km/h), iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80...90 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între -2 și 10 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață și izolat brumă” arată Administrația Națională de Meteorologie.

În București, vremea va fi caldă. Pe parcursul zilei cerul va fi mai mult senin și noaptea va avea înnorări. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 7...8 grade.

Se răcește chiar de marți

Vremea marți, în țară

Valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua anterioră și se vor situa în general în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, cu înnorări în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. Ziua va ploua izolat în nord- est, iar în a doua parte a intervalului vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie în Moldova, Dobrogea și în estul Munteniei și al Transilvaniei. Local la munte vor fi predominant ninsori și se va depune strat nou de zăpadă în general de 5...10 cm. Vântul va avea intensificări în zona montană, unde temporar ninsorea va fi viscolită (rafale de peste 80...90 km/h), în sud-vest, centru și nord-est (viteze în general de 50...60 km/h), dar pe arii restrânse și în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 19 grade, iar cele minime între -3 și 7 grade. Izolat vor fi condiții de brumă.

Prognoza meteo București

Valorile de temperatură vor marca o scădere față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va avea înnorări, iar spre sfârșitul intervalului vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat ziua (rafale de 35...45 km/h), iar noaptea va slăbi în intensitate. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade, iar cea minimă de 2...5 grade.

Vremea miercuri, 8 aprilie

În țară

Valorile termice vor continua să scadă în toată țara și se vor situa sub cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile estice, nordice și centrale unde, îndeosebi ziua, local vor fi precipitații slabe predominant sub formă de ploaie. La munte vor fi mai ales ninsori și se va depune strat nou de zăpadă îndeosebi pe creste. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu cele mai mari viteze la munte unde temporar ninsorile vor fi viscolite (rafale de peste 70...80 km/h), precum și în est și sud-vest (viteze în general 45...55 km/h). Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 6 grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de brumă.

În București

Valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor continua să scadă și se vor situa ușor sub normele perioadei. Cerul va avea înnorări, iar ziua vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 13...15 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 3 grade.

Vremea pentru joi, 9 aprilie

În țară

Valorile termice se vor menține sub normele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros, pe arii relativ extinse va ploua, iar în nord, centru și est trecător vor fi și precipitații mixte. La munte vor predomina ninsorile, iar la altitudini mari va continua să se depună strat de zăpadă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană și izolat în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 15 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 4 grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de brumă.

În București

Valorile termice se vor menține sub cele specifice perioadei, cu maxima în jurul a 12 grade și minima de 1...3 grade. Cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea de ploaie va crește în a doua parte a zilei și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat.

Cum va evolua vremea din Vinerea Mare până în a doua zi de Paști - 10 - 13 aprilie

În țară, valorile termice, cu alternanțe de la o zi la alta, se vor menține sub normele perioadei în toată țara. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în toate regiunile.

În București, valorile termice vor avea ușoare variații de la o zi la alta, dar se vor menține sub cele specifice perioadei. Probabilitatea de ploaie se va menține ridicată.