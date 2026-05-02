ANM, prognoză meteo actualizată. Vremea în weekend rămâne rece. Când se încălzeşte
Data publicării: 10:40 02 Mai 2026

ANM, prognoză meteo actualizată. Vremea în weekend rămâne rece. Când se încălzeşte
Autor: Florin Răvdan

Sursa foto: Agerpres

ANM a emis o prognoză meteo actualizată. Conform meteorologilor, vremea în acest weekend se menţine rece, cu perioade de instabilitate.

"Vremea se va menține deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, unde temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade  (abateri de 8...12 grade față de mediile multianuale), iar minimele între -8 și 8 grade.

Spre sfârșitul nopții, local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă. Pe parcursul zilei, local vor fi averse în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania. Îndeosebi în Muntenia și Oltenia, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche și cantități de apă de 10...15 l/mp.

În Carpații Meridionali și Orientali vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare). Ziua, vântul va avea intensificări local în estul și sudul țării și izolat în rest, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60...70 km/h", transmite ANM. 

Cum va fi vremea în Bucureşti 

"Vremea va fi deosebit de rece pentru începutul lunii mai. Pe parcursul zilei vor fi înnorări, iar cu precădere dupăamiaza se vor semnala averse, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil descărcări electrice. Noaptea cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar minima va fi de 1...4 grade.

 În intervalul 02 mai, ora 10 - 03 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece și intensificări ale vântului", mai transmit meteorologii.

anm
administratia nationala de meteorologie
temperaturi
