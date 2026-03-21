DCNews Vremea ANM, avertizare de vânt puternic în mai multe judeţe, inclusiv Ilfov. Viteze la rafală de până la 75 km/h
Data publicării: 10:48 21 Mar 2026

ANM, avertizare de vânt puternic în mai multe judeţe, inclusiv Ilfov. Viteze la rafală de până la 75 km/h
Autor: Florin Răvdan

 ANM a emis și o avertizare generală de intensificări ale vântului. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

ANM a emis o avertizare de vânt puternic în mai multe judeţe din ţară, valabilă până sâmbătă seară, 21 martie, la ora 18:00.

Astfel, conform ANM, "în intervalul menționat, în județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 65...75 km/h".

De asemenea, până pe 22 martie, la ora 18:00, ANM anunţă că vor fi intensificări ale vântului în toată ţara.  "Temporar, în special pe parcursul zilelor în jumătatea de est a țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...70 km/h", anunţă ANM.

Cod galben de vânt puternic în Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi 

De asemenea, până sâmbătă la ora 14:00, ANM a emis un cod galben de vânt puternic în trei judeţe: Brăila, Ialomiţa, Călăraşi. 

"Județul Brăila: Ianca, Însurăței, Viziru, Tufești, Șuțești, Ulmu, Movila Miresii, Dudești, Victoria, Traian, Stăncuța, Gropeni, Cireșu, Mircea Vodă, Bărăganul, Zăvoaia, Galbenu, Mărașu, Berteștii de Jos, Jirlău, Ciocile, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Unirea, Tudor Vladimirescu, Râmnicelu, Surdila-Greci, Frecăței, Racoviță, Făurei;

Județul Ialomiţa: Slobozia, Țăndărei, Amara, Grivița, Scânteia, Săveni, Perieți, Mihail Kogălniceanu, Traian, Miloșești, Gura Ialomiței, Ograda, Gheorghe Lazăr, Vlădeni, Ciulnița, Sudiți, Bucu, Movila, Platonești, Cosâmbești, Valea Ciorii, Mărculești, Albești, Buești;

Județul Călăraşi: Dragalina, Perișoru, Dragoș Vodă, Vlad Țepeș, Ștefan Vodă, Vâlcelele;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...60 km/h", spune ANM.

