ANM, avertizare de vânt puternic în mai multe judeţe, inclusiv Ilfov. Viteze la rafală de până la 75 km/h

Astfel, conform ANM, "în intervalul menționat, în județele Vrancea, Buzău, Ilfov, municipiul București și vestul județelor Ialomița și Călărași vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h. În Carpații de Curbură rafalele vor fi de 65...75 km/h".

De asemenea, până pe 22 martie, la ora 18:00, ANM anunţă că vor fi intensificări ale vântului în toată ţara. "Temporar, în special pe parcursul zilelor în jumătatea de est a țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40...45 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...70 km/h", anunţă ANM.

Cod galben de vânt puternic în Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi

De asemenea, până sâmbătă la ora 14:00, ANM a emis un cod galben de vânt puternic în trei judeţe: Brăila, Ialomiţa, Călăraşi.

"Județul Brăila: Ianca, Însurăței, Viziru, Tufești, Șuțești, Ulmu, Movila Miresii, Dudești, Victoria, Traian, Stăncuța, Gropeni, Cireșu, Mircea Vodă, Bărăganul, Zăvoaia, Galbenu, Mărașu, Berteștii de Jos, Jirlău, Ciocile, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Unirea, Tudor Vladimirescu, Râmnicelu, Surdila-Greci, Frecăței, Racoviță, Făurei;

Județul Ialomiţa: Slobozia, Țăndărei, Amara, Grivița, Scânteia, Săveni, Perieți, Mihail Kogălniceanu, Traian, Miloșești, Gura Ialomiței, Ograda, Gheorghe Lazăr, Vlădeni, Ciulnița, Sudiți, Bucu, Movila, Platonești, Cosâmbești, Valea Ciorii, Mărculești, Albești, Buești;

Județul Călăraşi: Dragalina, Perișoru, Dragoș Vodă, Vlad Țepeș, Ștefan Vodă, Vâlcelele;

Se vor semnala : Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...60 km/h", spune ANM.