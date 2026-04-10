DCNews Vremea Imaginile dimineții cu ger și zăpadă: Minus 10 grade la Bâlea Lac și viscol în mai multe județe
Data actualizării: 09:15 10 Apr 2026 | Data publicării: 09:05 10 Apr 2026

Imaginile dimineții cu ger și zăpadă: Minus 10 grade la Bâlea Lac și viscol în mai multe județe
Autor: Andrei Itu

balea lac 10 aprilie Captură video de pe Transalpina - DRDP Craiova -

Iarna a revenit în mai multe zone din România, deși ne aflăm în data de 9 aprilie.

Mai multe imaginile postate pe rețelele sociale arată un peisaj de iarnă în multe zone din țară. Autoritățile sfătuiesc șoferii să circule cu prudență, în special în zonele montane și submontane, acolo unde condițiile de iarnă persistă și se poate forma polei.

Temperaturi negative vineri dimineață

Vineri dimineață au fost minus 13 grade la Vârful Omu, minus 10 la Bâlea Lac și minus 7 grade la Toplița, minus 4 grade la Miercurea Ciuc, Sighetu Marmației și Ocna Șugatag. De asemenea, au fost minus 3 grade Cluj-Napoca, Bistrița, Târgu Mureș și Baia Mare. 

Zăpadă viscolită pe DN 67C - Transalpina

„Zăpadă viscolită pe DN 67C. Viscolul din noaptea trecută a transportat cantități de zăpadă pe partea carosabilă, formând suluri de zăpadă care pot pune probleme participanților la trafic.

SDN Târgu Jiu a acționat in această dimineață cu un utilaj cu lamă și a împrăștiat material antiderapant pentru îndepărtarea zăpezii de pe partea carosabilă. La această oră temperatura în Rânca este de -1⁰”, a transmis DRDP Craiova, pe o rețea socială, unde a atașat și un video.

VIDEO

VIDEO - Ninsori abundente în zona montană a județului Vâlcea

Prognoza ANM pentru perioada următoare

Conform meteorologilor, în perioada 6-20 aprilie, temperaturile vor fi în general mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, mai ales la munte și în sud. Precipitațiile vor varia de la deficit în vest, la excedent în sud. Între datele 20-27 aprilie, valorile termice vor deveni apropiate de cele normale pentru această perioadă sau ușor mai ridicate în unele regiuni.

Valorile termice vor fi sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, însă cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane și în extremitatea de nord-est.

