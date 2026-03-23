DCNews Vremea Vremea se răcește și vin ninsorile, la sfârșit de martie. Florinela Georgescu, ANM: Temperaturi sub zero grade
Data actualizării: 13:00 23 Mar 2026 | Data publicării: 13:00 23 Mar 2026

EXCLUSIV Vremea se răcește și vin ninsorile, la sfârșit de martie. Florinela Georgescu, ANM: Temperaturi sub zero grade
Autor: Doinița Manic

imagine cu flori in zapada Florinela Georgescu a spus cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Foto: Pixabay

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a venit cu ultimele informații despre vreme.

Meteorologii avertizează că la nivel european urmează un final de sezon rece, cu frig accentuat, ninsori și înghețuri, schimbare provocată de o perturbare majoră a vortexului polar, care trimite o masă de aer arctic spre continent, blocând în același timp aerul mai cald din Atlantic. Pentru a afla cum fi afectată România, am contactat-o pe Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, pentru a ne oferi mai multe detalii. Aceasta ne-a explicat că și în țara noastră este de așteptat că în următoarele patru săptămâni să înregistrăm o răcire accentuată a vremii, cu mai multe precipitații, iar pe alocuri chiar ninsori.

Vreme mai rece până în a doua decadă a lunii aprilie

"Estimările pentru următoarele patru săptămâni, mergând până la sfârșitul celei de-a doua decade a lunii aprilie, indică mare probabilitate de a avea o vreme schimbătoare care să aducă și episoade cu temperaturi mai scăzute, dar și episoade cu precipitații ceva mai abundente.

Din punct de vedere al precipitațiilor nu este rău faptul că încheiem o foarte lungă perioadă cu precipitații foarte puține. Pe de altă parte, sigur, pentru că vorbim despre o influență foarte probabil dinspre Marea Mediterană, nu ar fi exclus ca pe perioade scurte de timp aceste precipitații să fie mai importante cantitativ, în special în partea Sud și Vest, Sud-Vest a teritoriului, deci Banat, probabil Muntenia, zonele montane să fie cele care să înregistreze aceste canitități mai importante de apă.

Unde va ninge

Nu este exclus ca trecător vremea să fie mai rece decât ar fi normal. Este de așteptat și ca în zona montană să mai ningă. Un prim astfel de episod îl așteptăm chiar la sfârșitul lunii martie, când este posibil ca în Carpații Meridionali și de Curbură, cel puțin, precipitațiile să fie și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Dincolo de acest sfârșit al lunii martie, sigur certitudinea crește foarte mult că vor evolua fenomenele meteo severe, dar nu putem exclude cu totul probabilitatea ca în prima decadă a lunii aprilie să se mai mențină condiții pentru precipitații mixte, poate chiar și în zonele mai joase de relief", a declarat Florinela Georgescu pentru DC NEWS.

Florinela Georgescu, ANM: Vom mai înregistra temperaturi sub zero grade

Cât despre temperaturile minime pe care ar putea să le înregistrăm în această perioadă, Florinela Georgescu a spus: "Probabil că nopțile cele mai reci vom mai înregistra temperaturi sub zero grade, în special în zonele depresionare, poate și în partea de Nord a Moldovei. Nu este ieșit din comun ca astfel de scurte episoade cu temperaturi mai coborâte să se înregistreze la finalul lunii martie, în prima parte a lunii aprilie. Este foarte important aceste episoade să nu fie de durată, dar interpretând materialele de care dispunem deocamdată probabilitatea este mică pentru o evoluție severă a vremii care să dureze o perioadă mai îndelungată".

Întrebată care este totuși cauza acestei răciri a vremii, Florinela Georgescu a explicat: "Vinovată este circulația la scară mai mare, ce se întâmplă în straturile mai înalte. Circulația la scară euroatlantică favorizează încă pătrunderi de aer mai rece pe partea de nord a continentului".

