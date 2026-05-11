Se strică vremea. Alerte meteo de Cod Galben de averse cu grindină și descărcări electrice
Data publicării: 11 Mai 2026

Se strică vremea. Alerte meteo de Cod Galben de averse cu grindină și descărcări electrice
Autor: Roxana Neagu

anm alerta meteo cod galben

Meteorologii au emis mai multe alerte de Cod Galben de vreme rea, valabile de astăzi.

Județul Vrancea este sub alertă meteo de Cod Galben de fenomene severe imediate până la ora 17:00, respectiv Mărășești, Panciu, Păunești, Țifești, Bolotești, Garoafa, Movilița, Străoane, Pufești, Fitionești. Administrația Națională de Meteorologie anunță averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), descărcări electrice.

De astăzi, de la ora 12:00 până joi, la ora 10:00, ANM a emis o informare meteo generală de instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă.

”În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp. Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45...50 km/h. Marți (12 mai), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte” anunță meteorologii. 

Cod Galben de ploi însemnate cantitativ

De asemenea, de la ora 13:00, până marți, la ora 14:00, a fost emis Cod Galben de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate pentru Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte. 

”În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp” anunță ANM. 

