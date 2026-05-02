Donald Trump: Marina SUA acționează „ca niște pirați” în blocada asupra Iranului

Preşedintele american Donald Trump a declarat, vineri, că Marina SUA acţionează „precum piraţii” în ceea ce priveşte punerea în aplicare a blocadei navale a porturilor iraniene impuse de Washington în timpul războiului SUA şi Israelului împotriva Iranului, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Donald Trump: „Suntem ca niște pirați, dar nu ne jucăm”

Trump a făcut aceste comentarii în timp ce descria confiscarea unei nave de către forţele americane în urmă cu câteva zile.

„Am preluat nava, am preluat încărcătura, am preluat petrolul. Este o afacere foarte profitabilă”, a spus Trump în declaraţiile sale de vineri seară. „Suntem ca nişte piraţi. Suntem cam ca nişte piraţi, dar nu ne jucăm”, a adăugat republicanul.

Citește și: Trump a numit momentul în care „va prelua controlul” asupra Cubei

SUA acționează în porturile iraniene

Unele dintre navele Teheranului au fost confiscate de SUA după ce au părăsit porturile iraniene, împreună cu nave container sancţionate şi petroliere iraniene în apele asiatice.

La rândul său, Iranul a blocat aproape toate navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, cu excepţia propriilor sale nave, de la începutul războiului. Trump a impus o blocadă separată a porturilor iraniene.

SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului şi a statelor din Golf care găzduiesc baze americane. Atacurile americano-israeliene asupra Iranului şi atacurile israeliene din Liban au ucis mii de oameni şi au strămutat câteva milioane.

Războiul a crescut preţurile petrolului şi a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, pe unde tranzitau aproximativ 20% din transporturile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Trump, care a oferit termene şi obiective fluctuante pentru războiul care rămâne nepopular în SUA, s-a confruntat cu condamnări pe scară largă pentru comentariile sale despre conflict, inclusiv luna trecută, când a ameninţat că va distruge întreaga civilizaţie a Iranului.

Mulţi experţi americani au declarat în aprilie că atacurile americane asupra Iranului ar putea fi considerate crime de război după ce Trump a ameninţat că va viza infrastructura civilă, notează Agerpres.

Citește și: Donald Trump trimite o scrisoare Congresului în care susţine că războiul împotriva Iranului s-a încheiat