Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
Donald Trump: Marina SUA acționează „ca niște pirați" în blocada asupra Iranului
Data publicării: 12:01 02 Mai 2026

Donald Trump: Marina SUA acționează „ca niște pirați” în blocada asupra Iranului
Autor: Iulia Horovei

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Statele Unite ale Americii acționează „ca niște pirați” în blocada asupra navelor din porturile iraniene, a declarat președintele Donald Trump.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, vineri, că Marina SUA acţionează „precum piraţii” în ceea ce priveşte punerea în aplicare a blocadei navale a porturilor iraniene impuse de Washington în timpul războiului SUA şi Israelului împotriva Iranului, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Donald Trump: „Suntem ca niște pirați, dar nu ne jucăm”

Trump a făcut aceste comentarii în timp ce descria confiscarea unei nave de către forţele americane în urmă cu câteva zile.

„Am preluat nava, am preluat încărcătura, am preluat petrolul. Este o afacere foarte profitabilă”, a spus Trump în declaraţiile sale de vineri seară. „Suntem ca nişte piraţi. Suntem cam ca nişte piraţi, dar nu ne jucăm”, a adăugat republicanul.

Citește și: Trump a numit momentul în care „va prelua controlul” asupra Cubei

SUA acționează în porturile iraniene

Unele dintre navele Teheranului au fost confiscate de SUA după ce au părăsit porturile iraniene, împreună cu nave container sancţionate şi petroliere iraniene în apele asiatice.

La rândul său, Iranul a blocat aproape toate navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, cu excepţia propriilor sale nave, de la începutul războiului. Trump a impus o blocadă separată a porturilor iraniene.

SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Iranul a răspuns cu propriile atacuri asupra Israelului şi a statelor din Golf care găzduiesc baze americane. Atacurile americano-israeliene asupra Iranului şi atacurile israeliene din Liban au ucis mii de oameni şi au strămutat câteva milioane.

Războiul a crescut preţurile petrolului şi a dus la blocarea Strâmtorii Ormuz, pe unde tranzitau aproximativ 20% din transporturile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Trump, care a oferit termene şi obiective fluctuante pentru războiul care rămâne nepopular în SUA, s-a confruntat cu condamnări pe scară largă pentru comentariile sale despre conflict, inclusiv luna trecută, când a ameninţat că va distruge întreaga civilizaţie a Iranului.

Mulţi experţi americani au declarat în aprilie că atacurile americane asupra Iranului ar putea fi considerate crime de război după ce Trump a ameninţat că va viza infrastructura civilă, notează Agerpres.

Citește și: Donald Trump trimite o scrisoare Congresului în care susţine că războiul împotriva Iranului s-a încheiat

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Horoscop 4-11 mai 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 16 minute
Industria auto germană cere detensionarea disputei pe tarife dintre SUA şi UE
Publicat acum 44 minute
Operațiunea eliminării liderului al-Qaida, Osama bin Laden, aniversată în SUA: Firul cronologic al misiunii, la 15 ani de la eveniment
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Patru elemente de care viitorul ministru al Energiei trebuie să ţină cont
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Avalanșă pe Valea Coștilei: o persoană resuscitată. A fost solicitat elicopterul SMURD
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Ce se întâmplă cu listarea companiilor de stat la bursă. Victor Ponta spune că PSD şi AUR "au sărit în partea populistă"
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Şoferi amendaţi după ce au fost înregistraţi din elicopter. Laude şi reproşuri pentru Poliţia Rutieră
Publicat acum 5 ore si 53 minute
Obiceiul de la masă care o ajuta pe Regina Elisabeta să se sature repede. Ce mânca la micul dejun te va surprinde
Publicat acum 7 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Reproșuri...
Publicat acum 6 ore si 12 minute
Horoscop 2 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
