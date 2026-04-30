Data actualizării: 23:32 30 Apr 2026 | Data publicării: 23:31 30 Apr 2026

Israelul ar putea „să acționeze din nou” contra Iranului
Autor: Andrei Itu

Israel. FOTO: Freepik @vvvita

Israelul ar putea ''fi nevoit să acţioneze din nou'' împotriva Iranului, pentru ca această ţară să nu ''redevină o ameninţare pentru Israel'', a declarat joi ministrul apărării israelian Israel Katz.

Israel Katz, ministrul apărării din Israel, a afirmat, joi, că țara sa ar putea fi nevoit să acţioneze din nou contra Iranului, pentru ca să nu redevină o ameninţare pentru Israel.

În pofida eforturilor noastre iniţiate alături de Statele Unite ale Americii, este posibil să fim nevoiţi în curând să acţionăm din nou pentru a asigura realizarea acestor obiective, a declarat Katz în timpul unei ceremonii militare, citat de AFP şi Xinhua.

Israelul sprijină negocierile între SUA şi Iran

Israel Katz a afirmat că ţara sa sprijină negocierile între Washington şi Teheran privind un eventual acord. Oficialul israelian a mai spus că Israelul îşi va continua ofensiva contra organizaţiei şiite Hezbollah în Liban exact aşa cum a făcut în Gaza, subliniind că armata israeliană va acţiona pentru a distruge întreaga infrastructură a militanţilor din ceea ce numeşte linia galbenă.

Ce este Linia galbenă 

Linia galbenă este o zonă-tampon declarată de partea israeliană de-a lungul frontierei şi care se întinde până la râul Litani.

Operaţiunile armatei israeliene în sudul Libanului s-au soldat cu peste 2.500 de morţi şi 1 milion de persoane strămutate de la începutul lunii martie, conform autorităţilor libaneze, notează Agerpres.

