Alertă alimentară în România: Mai multe sortimente de arahide, retrase din magazine. Conțin toxine care duc la cancer și încetinesc creșterea la copii - FOTO
Data actualizării: 16:37 30 Apr 2026 | Data publicării: 16:35 30 Apr 2026

Alertă alimentară în România: Mai multe sortimente de arahide, retrase din magazine. Conțin toxine care duc la cancer și încetinesc creșterea la copii - FOTO
Autor: Doinița Manic

imagine cu arahide Arahidele retrase de la vânzare conțin aflatoxine peste limitele admise. Foto: Pixabay

ANSVSA anunță că mai multe sortimente de arahide au fost retrase din magazine, după detectarea prezenței de aflatoxine peste limitele admise.

Metro a retras de la vânzare mai multe sortimente de arahide după detectarea prezenței de aflatoxine peste limitele admise, potrivit unui comunicat emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

"În cazul în care ați cumpărat produsele menționate mai sus, vă rugăm să nu le consumați și să le returnați în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până la data de 30.05.2026, urmând să primiți contravaloarea acestora. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de acest incident", transmite Metro.

Mai jos aveți imagini cu loturile afectate:

Sursa fotografiilor: ANSVSA

Ce sunt aflatoxinele și ce riscuri prezintă pentru sănătate

Aflatoxinele sunt toxine produse de către mucegaiurile Aspergillus flavus și Aspergillus parasiticus. Aceste ciuperci microscopice se dezvoltă pe alimente precum porumbul, arahidele sau alte semințe, mai ales dacă sunt depozitate în locuri calde și umede.

Dintre aflatoxine, cel mai periculos tip este aflatoxina B1, cu risc crescut asupra ficatului. Prezența acestor substanțe scade calitatea alimentelor și poate influența sănătatea consumatorului. 

Ingerarea unei cantități mari de aflatoxină poate duce la:

  • Greață, vărsături și dureri de stomac;
  • Îngălbenirea pielii și a ochilor (icter);
  • În situații grave, afectarea gravă a ficatului.
    Efecte cronice

Consumarea în doze mici, dar constante, poate produce:

  • Creșterea riscului de cancer hepatic (ex: carcinom hepatocelular);
  • Slăbirea sistemului imunitar;
  • Încetinirea creșterii la copii.

Efecte la nivel genetic

Și asta nu este tot. Aflatoxina B1 afectează direct materialul genetic, provocând modificări ADN cu impact pe termen lung.

Persoanele cu infecție cronică cu virus hepatitic B au un risc rescut să dezvolte cancer hepatic în cazul în care consumă frecvent alimente contaminate cu aflatoxine. Oamenii care au consumat produse contaminate trebuie să se prezinte neapărat la spital pentru o evaluare amănunțită.

arahide
alerta alimentara
ansvsa
metro
aflatoxine
