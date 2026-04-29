DCNews Stiri A dispărut visul german! Marea greșeală pe care o fac românii ducându-se la poliție. Erich Mocanu: În acel moment, li s-a terminat
Data actualizării: 17:03 29 Apr 2026 | Data publicării: 17:01 29 Apr 2026

EXCLUSIV A dispărut visul german! Marea greșeală pe care o fac românii ducându-se la poliție. Erich Mocanu: În acel moment, li s-a terminat
Autor: Roxana Neagu

model-pentru-germania_37293900 Sursa foto: Unsplash

Când visul german se spulberă, ce-i rămâne unui angajat român?

Erich Mocanu, reprezentant al Asociației AEBS, a vorbit, pentru DCNews și ȘtiriDiaspora, în cadrul emisiunii ”Diaspora în direct”, despre legislația germană a muncii și cum sunt protejați angajații în fața angajatorilor. 

”Se spune pe timpuri ”Made in Germany”. Când spuneai acest lucru, știai că o clasă mai înaltă, mai calitativă nu există. Iată că a dispărut! Odată cu această dispariție, s-au schimbat chiar și angajatorii nemți. Nu mai funcționează cum se spunea: te-ai angajat la ei, ești sigur. Ei au învățat șmecheriile, când au văzut că străinii deschid firme la ei în țară și funcționează varianta că nu-ți dau salariu sau toate orele a ajuns să funcționeze și la angajatori nemți. Majoritatea cetățenilor străini pleacă: ori în altă țară, ori își caută urgent altceva de muncă, nu stau să dea în judecată. Acum, asta funcționează și la angajatorii nemți, ceea ce este foarte trist. În loc să învețe ceva bun de la străini - românii muncind foarte bine și improzivând. Un neamț care are școala făcută în acel domeniu, nu mai știe stânga, dreapt sau improvizație” a spus  Erich Mocanu, reprezentant al Asociației AEBS, cunoscut pentru implicarea sa în problemele românilor din diaspora, în emisiunea ”Diaspora în direct” de astăzi. 

Legislația germană pe dreptul muncii protejează angajatul

Despre varianta ca românul, odată păcălit de angajator, să meargă la poliție, Erich Mocanu a spus: ”Exact asta este problema. Foarte mulți români merg la secția de poliție și li s-a terminat. De ce? Pentru că polițistul îi spune: Ne pare rău, ne ocupăm de cazuri penale, nu civile. Dreptul muncii e un caz civil, asta înseamnă că tu, ca muncitor, dacă ai o astfel de problemă cu angajatorul, ai varianta de a-ți lua un avocat sau, dacă ești într-un sindicat, te duci la sindicat. Poți merge chiar și singur în instanță. În legislația germană, dacă te duci de unul singur în instanță, pe dreptul muncii, nu plătești nimic (cum sunt cheltuielile de judecată n.r.)”. El a mai precizat că angajatul este protejat, până la proba contrarie, de instanță, în fața angajatorului, avându-l de partea sa chiar pe judecător, în primă fază. 

