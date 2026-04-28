Printre focurile de armă de la Casa Albă, acest bărbat își mânca liniștit salata. Momentul viral care a uimit internetul/VIDEO

Momentul surprins pe cameră

Un clip video îl arată pe Michael Glantz, agent senior la Creative Artists Agency, mâncând liniștit din salata sa de burrata, în timp ce în apropiere scena era deja goală, cu excepția unui ofițer în echipament tactic, înarmat cu o pușcă.

"Sunt newyorkez", a declarat Glantz pentru The New York Times, după ce Donald Trump a fost evacuat în siguranță, într-o atmosferă de haos și confuzie, iar evenimentul a fost anulat.

"Suntem obișnuiți cu sirene și agitație constantă. Nu mi-a fost frică. Erau sute de agenți Secret Service care săreau peste mese și scaune, iar eu voiam să văd ce se întâmplă", a explicat acesta.

#SaladMan devine viral

Până luni, hashtagul #saladman devenise viral pe rețelele sociale, iar calmul lui Glantz în fața pericolului a fost remarcat de un public larg.

Glantz a povestit că a fost întrebat de ce nu s-a aruncat la podea, așa cum au făcut ceilalți invitați din sală.

"În primul rând, am probleme cu spatele. Nu puteam să mă întind pe jos, iar dacă o făceam, ar fi trebuit să vină cineva să mă ridice. Și sunt obsedat de igienă. Nu exista nicio șansă să mă pun, în costumul meu nou, pe podeaua murdară de la Hilton.", a spus el.

Reacția după viralizare

Într-un interviu ulterior pentru TMZ, Glantz a spus că i se pare "amuzant" cât de multă atenție a primit pentru faptul că și-a continuat masa, dar că nu îl deranjează să fie luat în glumă.

El nu a fost singurul invitat care a atras atenția după incident. O femeie neidentificată a fost surprinsă luând discret două sticle sigilate de șampanie și vin de pe o masă, iar o altă participantă și-a făcut un selfie ținând în mână o sticlă de șampanie, pe fundalul agitației.